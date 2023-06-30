Служба государственной безопасности Швеции выявила силы, распространяющие вредные для североевропейской страны теории заговоров. По данным Шведского института оборонных исследований, к врагам шведского народа были причислены все альтернативные СМИ и интернет-форумы, где звучит критика властей. Об этом пишет главный редактор SwebbTV Микаэль Вигерт. Он считает, что демократия и свобода слова в его стране под угрозой.

В конце июня Шведский институт оборонных исследований (FOI) опубликовал исследование, проведённое по заданию службы государственной безопасности (Säpo) с целью повышения способности по раннему выявлению вредных для шведского государства тем, пишет главный редактор SwebbTV на сайте информационного портала.

Отчёт вышел под названием «Гнилая демократия: теории заговоров, расизм и насилие» и сам по себе представляет теорию заговора, изложенную на 263 страницах. Под видом некоторой научности, в документе идёт речь о свободных СМИ и лидерах общественного мнения в Швеции. По словам Вильгерта, постоянно называющий журналистские разоблачения теориями заговора шведский истеблишмент теперь выдвигает «превосходящую по своей глупости» собственную «гротескную» теорию, наполненную инсинуациями и клеветой.

«Картина, данная SwebbTV, абсурдна», — пишет главный редактор портала. «Очевидная цель — заставить нас замолчать. Никому не было бы дела до этой ерунды, если бы автором отчёта не был FOI», — сетует Вильгерт. Однако данному отчёту придаётся незаслуженный авторитет, и шведские власти смогут использовать его как «биту» против неугодных. Среди прочего, в документе говорится, что свободные СМИ угрожают именно «либеральной» демократии, а не демократии в целом, подчёркивает главный редактор.

В документе отдельно указывается, что в последние годы в Швеции усилилась «антидемократическая экстремистская среда», а на различных интернет-форумах распространяются сообщения о том, что политическая и экономическая элита страны виновна в упадке шведского общества. FOI утверждает, что свободные и альтернативные СМИ подрывают государство, «пытаясь создать общий политический хаос в обществе посредством распространения конспирологической пропаганды и дезинформации, а также посредством угроз и насилия». По словам Вильгерта, с этими огульными утверждениями, которые не имеют под собой оснований, становится ясной цель авторов — заставить замолчать свободные СМИ.

Отчёт претендует на некоторую научность, но многие цитаты не прослеживаются. Вместо этого в нём говорится, что цитата была подхвачена с YouTube, Rumble или другого канала. Свободные СМИ изображаются малоизвестными каналами с экстремистской риторикой. Очевидно, что цель авторов отчёта состоит в том, чтобы в конечном счёте нанести ущерб порталу и другим каналам, выражающих альтернативные мнения. Однако в «исследовании» не упоминается, что у SwebbTV есть полмиллиона постоянных зрителей и несколько сотен тысяч человек, которые регулярно следят за каналом с почти миллионом просмотров в месяц, напоминает Вильгерт.

Исследование было подготовлено по заказу Säpo, ещё одного органа, занимающегося политическим активизмом. Главред SwebbTV считает серьёзным тот факт, что шведские власти занимаются именно им, а не своими прямыми обязанностями. Ранее SwebbTV уже установили, что Вооружённые силы Швеции распространяют вводящую в заблуждение пропаганду, которая обманывает население страны, предоставляя неверный анализ событий на Украине. Однако теперь вредными для шведского государства признаётся критика членства Швеции в НАТО, массовой иммиграции, опровержение климатического кризиса, и широкой пропаганды ЛГБТ, завершает главный редактор SwebbTV.