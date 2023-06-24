Bild: ультиматум и угроза суда — правительство Нижней Саксонии подозревают в связях с Россией

Оппозиция в Нижней Саксонии подозревает правительство немецкой земли в связях с Россией, пишет Bild. И поэтому требует предоставить ей различные документы из десяти министерств и государственной канцелярии, чтобы потом провести расследование. Но до сих пор власти так и не выдали бумаги, так что теперь оппозиция выдвигает ультиматум и угрожает судом, рассказывает немецкий таблоид.

Отношения между красно-зелёным земельным правительством в Нижней Саксонии и самой крупной оппозиционной партией, Христианско-демократическим союзом (ХДС), становятся всё более «грубыми», пишет Bild. Глава фракции ХДС в местном ландтаге Себастьян Лехнер требует предоставить доступ к различным бумагам из десяти министерств и государственной канцелярии социал-демократов, чтобы провести расследование их связей с Россией с 2013 года.

По предварительным подсчётам, речь идёт о тысячах страниц документов, продолжает немецкое издание. Чтобы справиться с таким объёмом работы, государственная канцелярия и оппозиция заключили компромисс, согласно которому земельное правительство выдаст сначала только те бумаги, которые были собраны до 2017 года.

Но до сих пор ничего так и не произошло, продолжает Bild. А ХДС потихоньку начинает терять терпение. В своём письменном обращении к руководителю государственной канцелярии Йоргу Мильке члены союза выдвигают ультиматум. Они требуют, чтобы бумаги были выданы не позднее летних парламентских каникул. При этом члены партии считают, что никакие объяснения не могут оправдать дальнейших задержек.

Если требования не будут выполнены в срок, ХДС угрожает тем, что подаст на правительство в государственный суд земли. Схожие ультиматумы партия выдвинула по передаче документов, связанных с исследованием потенциала ветроэнергетики, из министерства экологии и некоторым другим данным.