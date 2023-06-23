Hill: Минсельхоз США впервые разрешил продажу лабораторного мяса
Министерство сельского хозяйства США впервые разрешило продавать в рестораны и супермаркеты мясо, выращенное в лаборатории, пишет The Hill.
Министерство сельского хозяйства США впервые разрешило продавать в рестораны и супермаркеты мясо, выращенное в лаборатории, пишет The Hill.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что национальная сборная не поедет на молодёжный чемпионат Европы 2023 года в Сантьяго-де-Компостела (Испания).
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в небе над городом.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима.
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов поддержал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего решение Польши в отношении сборной России по фехтованию.
ВКС России не оставляют шансов для украинских войск провести успешное контрнаступление. Об этом пишет обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер.
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что настаивал на трансфере форварда столичной команды Константина Тюкавина в «Оренбург».
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не будет исключена из МОК.
Украинские военные обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что спортсмены из Китая примут участие в соревнованиях в России.
В результате столкновения трёх грузовиков с легковым автомобилем в Нижнегородской области погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД России.
Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2023 года в Каспийске.
Бывший тренер сборной России по футболу поздравил Марцела Личку с назначением на пост главного тренера московского «Динамо».
В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница.
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вероника Кудерметова тактически грамотно сыграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил, что обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Gloria Jeans пообещала выплатить 1 млн рублей всем проработавшим в компании более десяти лет. Об этом сообщил в письме председатель совета директоров компании Владимир Мельников.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял предвзятое решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).
Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан».
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что «Оренбург» заработает на его переходе в московский клуб.
Эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина Ольга Дайнеко заявила, что работодатели обязаны предоставлять отпуск без обязательной шестимесячной отработки только отдельным категориям сотрудников, например несовершеннолетним, а также многодетным и родителям детей-инвалидов.
В Ставрополе с начала 2023 года через городской кадровый центр трудоустроили более 1500 жителей.
Начальник департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил о потенциале сотрудничества со странами Африки.
Боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина считает, что в России недооценивают женский спорт.
Компания — оператор пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» предположила, что находившиеся в аппарате люди погибли.
Три человека погибли в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны ВС Украины.
Президент «Визелы» Жоаким Рибейро отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Егору Ушакову.
Презентация сборника «ПоэZия русского лета» состоится в 19:00 26 июня в Московском доме книги на Новом Арбате.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн США с гимном Индии.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в одном из клубов Западной Европы.
Американский лидер Джо Байден считает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать отношения США и Китая.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не следует соглашаться на участие в Олимпиаде в Париже.
Массовые публичные мероприятия запретили в Курской области до момента снятия установленного ранее режима среднего уровня реагирования.
ВС Украины выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке.
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает несправедливым решение отстранить российский сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
Российская теннисистка Анастасия Потапова смогла выйти в 1/4 финала турнира в Бирмингеме (Великобритания).
Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа нашли на месте обнаружения обломков.
Вторая сборная России и первая женская национальная команда завоевали золотые медали чемпионата Союзного государства по фехтованию 2023 года в Минске.
На северном Кипре арестовали россиянина по ордеру Интерпола. Об этом сообщило Кипрское агентство новостей (CNA).
Россиянка Екатерина Александрова дала понять, что для неё матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине с американкой Кори Гауфф не стал лёгкой прогулкой.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинные препараты для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии.
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия).
Международная федерация хоккея (ИИХФ) определилась с местом проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2025 года.
Китай расценивает слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию.
Вратарь Андрей Лунёв может перейти в ПАОК.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ожидает скорого снятия санкций с отечественного спорта.
Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы.
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, заявил, что вопрос с возвращением игрока в ЦСКА ещё не решён.
Министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров сообщил, что порядка 100 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию.
Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что подразделения Южного военного округа подавляют контрнаступление ВСУ на Ореховском направлении.