NBC News: «покайтесь в грехах своих» — владелец ресторана нанял фальшивого священника для слежки за персоналом

Собственник ресторана в Калифорнии нанял поддельного священника, чтобы тот следил за сотрудниками и вынуждал их сознаться в грехах. Прежде всего владельца интересовало опоздание на работу, воровство и наличие дурных намерений по отношению к боссу. Большая часть персонала латиноамериканцы, расчёт был на их религиозность. NBC сообщает, что нерадивого босса проверяет департамент труда из-за нарушения трудового законодательства и плохое обращение с сотрудниками.

Вы когда-нибудь думали, что ваш начальник может шпионить за вами? Ну, то есть следит, что вы смотрите, просматривает электронную почту, пытается поймать вас на лжи. Так вот следующая история выводит эту тему на новый уровень и даже выше. В северной Калифорнии департамент труда сообщил, что сеть мексиканских ресторанов наняла фальшивого священника, чтобы следить за сотрудниками.

Собственник «Taqueria Garibaldi» привёл поддельного священнослужителя, чтобы попытаться добиться признаний от некоторых работников во время трудового дня. Этот священник умолял сотрудников «покаяться в грехах», признав свои проступки, вроде опоздания на работу, кражи денег из ресторана и «дурных намерений по отношению к их боссу». Теперь ресторан вынужден выплатить 140 тысяч долларов в качестве компенсации заработной платы и ущерба 35 сотрудникам.

За историей следила корреспондент NBC Найла Чарльз. Найла, этот загадочный, этот фальшивый священник… Они вообще знают, кто он такой?

НАЙЛА ЧАРЛЬЗ, корреспондент: Они не знают, что это за человек, они не знают его имени. Когда я обратилась с вопросом в департамент труда, мне ответили, что даже не занимаются расследованием этой части дела. Их волнует только нарушение трудового законодательства, Готти. Но важно обратить внимание на время. Ведь когда появился этот священник, департамент труда уже занимался владельцем ресторана из-за нарушений трудового законодательства.





Я поговорила с ними. Они считают, что он сделал это, чтобы подчеркнуть, что он на стороне сотрудников. Ведь большинство из них латиноамериканские католики, и возможно такой шаг мог подтолкнуть их не сотрудничать со следствием.

Значит они хотели вынудить сотрудников не сотрудничать (со следствием. — ИноТВ)?

НАЙЛА ЧАРЛЬЗ: Верно.

Как они это делали?

НАЙЛА ЧАРЛЬЗ: Они добивались этого, напоминая им об их иммиграционном статусе. Департамент труда говорит, что сотрудникам угрожали депортацией в случае, если они расскажут правду. И вообще-то это не редкость. Послушайте, что говорят об этом в департаменте.

СЕЗАР АВИЛА, департамент труда США, отдел заработной платы и почасовой оплаты: В сфере общественного питания в латиноамериканском сообществе многие работники, как правило, не имеют документов. Их наниматели знают об этом и используют это как рычаг воздействия на них.

НАЙЛА ЧАРЛЬЗ: Готти, он сказал мне, что абсолютно все имеют право на права работника, вне зависимости от их иммиграционного статуса. Поэтому никто не должен бояться обращаться в департамент труда из-за опасений депортации. На самом деле, в департаменте даже не спрашивают про иммиграционный статус, когда к ним обращаются жертвы.

А тем временем этот ресторан всё ещё работает?

НАЙЛА ЧАРЛЬЗ: Да, он работает, но при условии, что не будет мстить собственным сотрудникам и не будет мешать им сотрудничать по вопросам нарушения трудового законодательства. Мне сказали, что некоторые работники продолжают там трудиться, несмотря на всё произошедшее, несмотря на то, что им не платили за переработку и даже не отдавали чаевые.





Они, конечно, открыты и, будем надеяться, там больше не будет допущено никаких нарушений. Однако с точки зрения общественного мнения, для них всё выглядит не слишком хорошо. Многие говорят: «Эй, не стоит здесь есть, потому что они плохо относятся к персоналу». Один человек заявил, что если кому-то и нужен священник, то владельцу этих ресторанов.

Ну, хотя бы у сотрудников всё ещё есть работа. Найла, большое спасибо за такую странную, очень странную историю.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.