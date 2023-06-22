NBC News: «покайтесь в грехах своих» — владелец ресторана нанял фальшивого священника для слежки за персоналом
Как они это делали?
Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.
Как они это делали?
Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.
Палата представителей США приняла резолюцию, которая осуждает конгрессмена Адама Шиффа за его слова о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией.
Центральный банк (ЦБ) России предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление дополнительных услуг при кредитовании с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе, подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита.
Высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох словами президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
В ряде областей Украины произошли взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Восстановлено автомобильное сообщение на федеральной трассе в Кизлярском районе Дагестана, где ранее произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мировые пандемии случаются раз в 50 лет.
В Киеве, а также в ряде областей в центре, на востоке и юге Украины звучит воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
После ЧП на Каховской ГЭС на затопленных территориях существует опасность распространения холеры, заявил доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Владимир Кузьмич.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл с визитом в Париж, сообщает его администрация.
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в Индонезию для участия в учениях, сообщили в Пентагоне.
Защитник Эрик Гарсия покинет «Барселону» в летнее трансферное окно.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не претендует на пост генсека альянса НАТО, по крайней мере в ближайшее время.
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали продолжит карьеру в «Ньюкасле».
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом оказался в зоне наводнения после ЧП на Каховской ГЭС.
В странах Запада происходит фашизация политических элит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева.
После ЧП на Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Промоутер Эдди Хирн высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксе.
Украинские военные обстреляли Горловку (Донецкая Народная Республика) из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Стало известно, кто из хоккеистов был включён в Зал славы в 2023 году.
Число пострадавших при взрыве в доме в V округе Парижа увеличилось до 37. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.
Генеральный директор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарёв заявил, что компания не потеряла контакты с иностранными партнёрами.
Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал об особенностях использования кондиционера. По его словам, в некоторых случаях организму может быть нанесён вред.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинён сильный ущерб.
Нападающий ПСЖ Неймар попросил прощения у своей беременной девушки Бруны Бьянкарди.
Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации Пентагона, не признал вину. Об этом сообщил CNN.
Бывший футболист «Реала» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл высказал мнение, что аргентинцу Лионелю Месси понравится в главной футбольной лиге Северной Америки — MLS.
Число уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тыс. Об этом заявил начальник Черниговского областного военкомата Олег Гончарук.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать IBA.
Самара примет участие в международной акции «Огненные картины войны», которая пройдёт в ночь на 22 июня в городах трудовой доблести и городах-героях.
Директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите. В частности, считает эксперт, шансы на отказ увеличиваются, если компания, в которой работает заявитель, имеет какие-либо задолженности.
Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской», заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок, в том числе контрастное вещество для лучевой диагностики.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может не перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не одобрит присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, пока Стокгольм не выполнит обязательства по борьбе с терроризмом.
Актёр Никита Зверев рассказал подробности о состоянии своего здоровья.
«Ювентус» принял решение выкупить нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс и детям не нужна стерильная атмосфера.
Верховный лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада запретил практику внесудебных наказаний в Афганистане.
Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал старт приёма заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, главная задача — построение новой суверенной культуры.
Ректор МИСиС Алевтина Черникова рассказала об особенностях приёмной кампании в 2023 году. Она напомнила, что абитуриенты могут выбрать до пяти вузов.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.
В Ставропольском крае за год внесли в единый реестр памятников истории и культуры народов России 22 объекта.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев стал папой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк принял решение приостановить контракт с клубом.
Спикер главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал, что штаб-квартира ГУР, расположенная в Киеве, подвергалась атаке.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».
Информация о взрывах в море у Севастополя не соответствует действительность, громкие звуки связаны с учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент пока не начал подготовку к новому сезону.