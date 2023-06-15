TN: рост инфляции ударит по общественному транспорту Швеции

10:52
МИД России выразил демарш канадскому дипломату из-за намерения Оттавы конфисковать Ан-124
В Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.
10:50
Хачатрян: «Краснодар» хочет получить за Сперцяна более €12 млн
Стало известно, за какую сумму «Краснодар» готов расстаться с полузащитником Эдурдом Сперцяном.
10:47
Сенатор Шейкин: гражданские БПЛА необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин заявил, что гражданские беспилотные летательные аппараты необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, чтобы их проще было идентифицировать, а частным охранным структурам нужно разрешить сбивать дроны.
10:44
Рябков: Россия и США продолжат обмен уведомлениями о крупных учениях и пусках ракет
Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил. Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.
10:40
Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник в Гомельской области
Белорусские пограничники в конце прошлого месяца сбили в Гомельской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.
10:38
Агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»
Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Спартак».
10:38
Орешкин: половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись
Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, сообщил на ПМЭФ помощник президента Максим Орешкин.
10:27
Оливейра призывает Махачева провести поединок в Бразилии
Бразильский боец Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с россиянином Исламом Махачевым в Бразилии.
10:26
Набиуллина: структурная перестройка российской экономики идёт быстрее ожиданий
Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий.
10:16
Столтенберг: гарантий вступления Швеции в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе нет
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.
10:16
Зинченко: я не пожму руку спортсменам из России
Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал возможный допуск россиян к международным турнирам.
10:08
Норвегия и Дания передадут украинской армии дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия и Дания совместно передадут украинской армии дополнительные 9 тыс. артиллерийских снарядов из-за нехватки боеприпасов на Украине, сообщило норвежское Министерство обороны. Норвегия передаст Украине сами снаряды, а Дания — взрыватели и метательные заряды для них.
10:05
Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему «Донбасс Арена» не принимает матчи
Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о причинах отсутствия матчей на стадионе «Донбасс Арена».
10:04
Делимханов: чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области
Чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
10:01
В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток
Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа, скончался в больнице в Саратове. Об этом сообщили в СК России по Саратовской области.
10:00
Глава Футбольного союза ДНР об интеграции клубов в российские соревнования: ответа от РФС так и не получили
Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко отреагировал на слова руководителя республики Дениса Пушилина, заявившего, что ФК «Шахтёр» обязательно сыграет на «Донбасс Арене» в чемпионате России.
09:54
Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.
09:53
Продюсер Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО
Музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.
09:49
«Ъ»: на российском рынке сложился переизбыток iPhone
На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.
09:48
Мората: всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией
Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Италии.
09:37
Daily Mail: «Челси» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
09:37
Юрист: финансово поддержавшим «марафон солидарности» может грозить уголовное преследование
Организаторы акции «марафон солидарности», призывавшие россиян переводить деньги якобы на поддержку политзаключённых, таким образом побуждали их к нарушению закона. Об этом в беседе с RT заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло. По его словам, откликнувшимся на призыв гражданам, если будет установлена их личность, может грозить уголовное преследование за поддержку экстремизма.
09:33
Орешкин отметил, что структура глобальной торговли активно меняется
Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что в данный момент структура глобальной торговли активно меняется.
09:25
Беллингем: я пришёл в «Боруссию» мальчиком, а ухожу мужчиной
Английский полузащитник Джуд Беллингем трогательно попрощался с дортмундской «Боруссией».
09:25
Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался
Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.
09:23
Рябков: Россия исходит из того, что ЮАР на саммите БРИКС обеспечит иммунитет Путину
Россия исходит из того, что ЮАР во время саммита БРИКС в августе обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту Владимиру Путину. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
09:15
Абрамченко: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по урожаю в целом по России
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции не окажет влияния на прогноз по объёмам урожая в целом в России.
09:14
Мор: Николсон — главное разочарование сезона
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.
09:11
Путин в поздравлении Си Цзиньпину назвал его другом и пожелал здоровья и успехов
Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.
09:04
Манчини: для Италии важно выиграть трофей Лиги наций
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций УЕФА с командой Испании.
09:02
Рогов заявил, что ВСУ предприняли несколько безуспешных атак на Запорожском направлении
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли несколько безуспешных атак на Запорожском направлении.
08:51
Романо: ПСЖ и Галтье близки к расторжению контракта
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в ближайшее время покинет пост.
08:50
Экономист Зарипов: исламские инвестиции в России могут заместить западные
В России исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, которое стало недоступным из-за санкций, считает экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
08:48
Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания
Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области возобновила работу после возгорания, которое произошло на станции днём ранее.
08:38
Постпред России Лукашевич заявил, что коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна
Коллективный Запад не заинтересован в существовании сильной ОБСЕ, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
08:37
В Лене не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после столкновения танкеров
Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения содержания нефтепродуктов в воде реки Лены после того, как в Иркутской области столкнулись два танкера.
08:37
Хохлов поддержал решение Нобоа получить российское гражданство
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о решении полузащитника команды Кристиана Нобоа получить российский паспорт.
08:29
Лукашенко: Минск рассчитывает в ближайшее время включиться в работу ШОС в новом статусе
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает в ближайшее время включиться в работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в новом статусе.
08:24
Загитова и Далалоян проводят разминку для участников забега «Мы вместе» в Санкт-Петербурге
Фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проводят разминку для участников забега «Мы вместе» возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
08:18
Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
08:17
Ребёнок утонул в бассейне сауны в Новосибирске
Ребёнок утонул в бассейне сауны в Новосибирске, сообщил Следственный комитет. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
08:12
Ромеро пропустил пресс-конференцию перед боем с Немковым из-за страха высоты
Кубинский боец Йоэль Ромеро пропустил пресс‑конференцию накануне боя с россиянином Вадимом Немковым.
08:11
Постпред России Лукашевич: Эстонию на пост председателя ОБСЕ не поддерживают ряд стран
Эстонию в качестве председателя ОБСЕ, кроме России, не поддерживают ещё несколько стран, заявил российский постоянный представитель при организации Александр Лукашевич.
08:06
Погребняк рассказал об интересе со стороны «Баварии»
Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк рассказал о звонках от европейских клубов.
08:00
Экономист Кикевич рассказал, что россияне могут получать пенсию ещё до выхода на неё
Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказал экономист, консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.
07:59
Рябков: почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.
07:49
Модрич: выиграть первый трофей в истории сборной Хорватии — это будет исполнением мечты
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе над Нидерландами в полуфинале Лиги наций УЕФА.
07:46
В Кривом Роге ракеты попали по двум промышленным предприятиям
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге ночью 15 июня ракеты попали по двум промышленным предприятиям.
07:40
Глава «Эксперт РА» Чекурова: мировая рецессия станет основным риском для экономики России
Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире.
07:31
Погребняк считает, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы
Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы «Зенита» в еврокубках.