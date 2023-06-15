TN: рост инфляции ударит по общественному транспорту Швеции

Рост цен в Швеции ударит по общественному транспорту, сообщает Tidningen Näringslivet. Эксперты предупреждают о возможном дефиците бюджета предприятий и уменьшении количества поездок. Всему виной неверный прежний прогноз инфляции, которая ожидалась на уровне 4,6%, а на самом деле составила 8,8%.

Бюджет шведских регионов на общественный транспорт может быть сильно сокращён. Последние прогнозы были рассчитаны на средний рост инфляции в 4,6%, однако, по данным шведского Национального института экономических исследований, рост цен составил 8,8%.

Об этом свидетельствует новый отчёт консалтинговой компании EY, подготовленный по заказу шведской организации ассоциаций частных и муниципальных компаний в сфере автобусов, пишет Tidningen Näringslivet. Согласно ему, дефицит бюджета может иметь серьёзные последствия для пассажирров коллективного транспорта.

«Дефицит может привести к сокращениям в виде уменьшения частоты поездок. Это приведёт к тому, что меньше людей предпочтут пользоваться общественным транспортом, и, таким образом, мы попадаем в негативную спираль», — отметила руководитель филиала ассоциации Анна Грёнлунд в пресс-релизе, сообщает Tidningen Näringslivet.