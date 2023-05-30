NTD: в Китае вышел на маршрут беспилотный «воздушный поезд»

В Ухани проходит испытания подвесная монорельсовая дорога. Как передаёт NTD, максимальная скорость поезда — 60 километров час. При этом он беспилотный и курсирует по трассе, поднятой над землёй. Поезд оснащён интеллектуальной системой безопасности и является дешёвой альтернативой привычному метрополитену.

Поезд уходит со станции. Но где рельсы? Теперь они наверху. Это подвесная монорельсовая дорога проходит испытания на горной станции Цзюфэн в китайской Ухани.

Максимальная скорость поезда — 60 километров час. При этом он беспилотный и курсирует по воздушной трассе длиной десять с половин километров в уханьской технологической долине.

Подобный вид транспорта для страны в новинку.

ВАН КЭЧЭН, главный конструктор поезда: Его можно использовать в качестве транспорта из пункта А в пункт Б в крупных городах, например, из аэропортов и железнодорожных станций к метро или другим транспортным узлам. Его также можно использовать для поездок между терминалами крупных аэропортов, а также для соединения больших живописных зон и мест.

Такой поезд вмещает до 200 пассажиров. Во время поездки они смогут наслаждаться живописными видами не только из окон, но и через стеклянные панели в полу.

Поезд оснащён интеллектуальной системой безопасности. Она включает десятки датчиков, которые следят за исправностью всех механизмов и конструкций.

Тряски во время езды почти не ощущается.

ВАН КЭЧЭН: Плавность хода нашего воздушного поезда значительно улучшена по сравнению с другими воздушными поездами прошлого. В системе рулевого управления используется конструкция надувных колёс и трёхступенчатая защита от сейсмических воздействий.

По словам главного конструктора железной дороги, стоимость строительства относительно невелика. А это означает, что в небольших городах такие поезда можно использовать в качестве регулярной службы доставки людей на работу и с работы.

Также конструктор считает, что метро такой же длины будет стоить в 4-5 раз дороже, а на строительство уйдёт 3-4 года.

Строительство коммерческой линии началось в мае прошлого года и завершилось в конце 2022-го. Ожидается, что её введут в эксплуатацию в этом году.

Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.