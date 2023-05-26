WT: эхо «гаванского синдрома» — американских военных предупредили об угрозе «нейроударного оружия»

Эксперт по национальной безопасности и бывший военнослужащий спецназа Роберт Маккрейт заявил, что американские военные могут уже скоро столкнуться с угрозой «нейроударного оружия», которое будет воздействовать напрямую на мозг, обходя даже перспективные средства защиты, пишет The Washington Post. Как отмечает журналист издания, ранее СМИ распространяли информацию о том, что американские правительственные работники сталкиваются за рубежом с так называемым гаванским синдромом, который якобы приводит к сильному поражению нервной системы.

В конфликтах будущего перед Вооружёнными силами США встанет новая угроза в виде «нейроударного» оружия некинетического действия, предназначенного для поражения мозга главных лидеров страны, сообщает The Washington Times. По информации издания, об этом предупредил офицер сил специальных операций армии США в отставке и эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт Маккрейт.

Как пишет WP, в статье, опубликованной в блоге командования разработки учебных программ и доктрин Сухопутных сил США Mad Scientist, Маккрейт разъяснил, что к подобному оружию относятся пока практически необнаружимые технологии, способные наносить серьёзный ущерб ничего не подозревающим целям на физическом и нейронном уровне.

«Эту скрытую угрозу можно считать средством, которое применяется в рамках быстрой внезапной атаки либо в качестве незаметной подготовки к массированному последующему удару кинетическим оружием, — приводит издание слова эксперта. — Таким образом, это оружие способно постепенно ослаблять конкретных лидеров, оборонительные комплексы и ключевые объекты инфраструктуры».

По мнению Маккрейта, некинетическое оружие может применяться в рамках трёх стратегий: молниеносного обезглавливающего удара по руководству страны или вооружённых сил; скрытой внезапной атаки для выведения из строя лидеров; а также незаметного продолжительного воздействия, которое сокращает аналитические способности руководителей.

Как предупредил эксперт, американские сухопутные силы по мере внедрения таких высокотехнологичных средств, как экзоскелеты, кибернетические инструменты и технологии искусственного интеллекта, могут в итоге стать слишком самонадеянными. «Однако упорный и умелый противник может привести в действие целый спектр технологий, предназначенных именно для того, чтобы ослаблять, нейтрализовывать и подавлять все эти улучшения», — цитирует его WT. К таким технологиям, как поясняет Маккрейт, и относится оружие некинетического действия, способное преодолевать перспективные средства обороны и делать солдат практически беззащитными.

Как напоминает журналист WT, хотя это не упоминается в публикации Маккрейта, ранее в СМИ распространялась информация о случаях так называемого гаванского синдрома, с которым столкнулся ряд американских чиновников, работавших за рубежом. У упомянутых чиновников якобы были диагностированы серьёзнейшие неврологические повреждения. На синдром жаловались американцы, работавшие в Китае, России, Польше, Грузии, Сербии, Вьетнаме, Индии, Колумбии, Франции и Швейцарии, а также на Кубе и Тайване. Вместе с тем в марте разведслужбы США по итогам расследования пришли к выводу, что вероятность того, что чиновники правительства США стали жертвами намеренных атак со стороны противников Америки, минимальна.

По данным WT, в настоящий момент разработки «оружия для поражения мозга» ведёт Китай — и американское министерство торговли недавно ввело против китайских технологических компаний, которые подозревают в работе над соответствующими средствами, санкции.