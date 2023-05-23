NTD: люди с ампутированными конечностями смогут ощущать температуру через протез

27 человек с ампутированными конечностями принимают участие в испытаниях новой разработки Федеральной политехнической школы Лозанны. Как передаёт NTD, благодаря новой бионической технологии пациенты смогут ощущать температуру объектов, например прохладу воды из крана или жар от раскалённой плиты. При этом технологию можно совместить с обычным протезом.

Фабрицио потерял правую руку в результате несчастного случая 25 лет назад. А сегодня он снова может ощутить тепло и холод в отсутствующей конечности благодаря испытанию новой бионической технологии.

59-летний итальянец вошёл в группу из 27 человек с ампутированными конечностями, которые принимают участие в испытаниях новой разработки Федеральной политехнической школы Лозанны.

Она позволяет пациентам ощущать температуру объектов. Например, прохладу воды из крана или жар от раскалённой плиты.

ФАБРИЦИО ФИДАТИ, пациент с ампутированной конечностью: В первый раз, когда я проводил такой эксперимент, ощущение было такое, будто я заново открыл для себя прикосновение своей фантомной рукой. Было очень приятно осознавать, что рука всё ещё существует. И во время эксперимента проходили боль и покалывание, которые чувствуешь в фантомной руке.

Фантомная конечность — это ощущение, которое проявляется у людей с ампутациями. Они могут ощущать боль в несуществующей руке или ноге.

В ходе эксперимента на кожу близ места ампутации помещали тепловые электроды. Участники говорили, что чувствовали тепло или холод в своей фантомной руке и пальцах и могли на ощупь различать пластик, стекло и медь.

СИЛЬВЕСТРО МИЦЕРА, один из участников исследования: После ампутации пациенты ощущают, что фантомная рука нагревается или охлаждается. Это действительно интересно. И мы первые предоставили убедительные доказательства этого. И эту информацию можно использовать в режиме реального времени. Пациент может чувствовать, что температура в пальцах протеза меняется.

При этом технологию можно совместить с обычным протезом.

СИЛЬВЕСТРО МИЦЕРА: Хорошая новость в том, что протез не нужно имплантировать. Его просто носят. А это означает, что внедрение технологии в реальную клиническую практику будет очень быстрым.

Пациенты также отмечают, что стали меньше чувствовать фантомные боли.

ФАБРИЦИО ФИДАТИ: Надеюсь, благодаря этому выйдут более совершенные протезы, которые могут иметь гораздо больше функций и позволят мне чувствовать вещи, которыми я манипулирую.

Следующий шаг в исследовании — тестирование технологии в более широких масштабах.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.