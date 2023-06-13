Der Spiegel: глава МВД Германии выступает за запрет ножей в общественном транспорте

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер собирается выступить с предложением запрета на ножи в поездах и в общественном транспорте по всей стране, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Профсоюз полиции, однако, настроен скептически: там полагают, что такой общий запрет вряд ли будет поддаваться контролю.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предпринимает новые шаги в своей борьбе против насилия с применением ножей, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. В частности, она хочет предложить федеральным землям ввести запрет на ножи в поездах и автобусах.

«Я предложу общий запрет на ножи в поездах и во всём общественном транспорте на конференции министров внутренних дел на следующей неделе, — сказала Фезер в интервью немецким СМИ. — Я выступаю за запрет, чтобы можно было осуществлять более строгий контроль и предотвращать ужасные акты насилия».

Фезер уже обнародовала первые планы по этому вопросу в апреле. Тогда она сказала медиагруппе Funke: «Совершающие насилие преступники могут творить ужасные вещи с ножами». Она отметила, что ножи доступны в повседневной жизни почти везде: «Даже кухонным ножом можно очень серьёзно ранить людей». По её словам, запрет на ношение ножей в автобусах и поездах необходим: «Если вы путешествуете на самолёте, вам не разрешается брать с собой нож».

Согласно текущим планам, запрет на ножи будет контролироваться федеральной полицией и полицией земель. «Федеральная полиция может усилить выборочные проверки на железнодорожных станциях, — отметила Фезер. — Земли должны действовать аналогичным образом со своими полицейскими силами. Любой, кто нарушает закон об оружии, совершает уголовное преступление, которое может подвергнуться суровому наказанию».

Эта инициатива набирает силу примерно через полгода после того, как 33-летний палестинец без гражданства убил кухонным ножом 17-летнюю девушку и её 19-летнего парня в региональном поезде недалеко от Брокштедта в Шлезвиг-Гольштейне. Несколько недель спустя случай с 12-летней девочкой, зарезанной двумя девочками почти того же возраста во Фройденберге, Северный Рейн — Вестфалия, также вызвал шок.

В поездах, между тем, существовал своеобразный запрет на ножи ещё до появления нынешних законодательных планов, напоминает издание. В условиях перевозки немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, например, сказано следующее: «Предметы и вещества, которые могут причинить беспокойство или травмы другим пассажирам или повредить вагон, не допускаются к перевозке в качестве ручной клади или груза».

Профсоюз полиции, с другой стороны, критикует, что общий запрет вряд ли будет поддаваться контролю, заключает немецкий журнал Der Spiegel.