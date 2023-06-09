People's Daily: Россия и Китай будут дружить музеями
Шанхайский исторический музей и Государственный исторический музей России подписали в Москве меморандум о дружбе и сотрудничестве. Как передаёт People's Daily, документ подписали директор Шанхайского исторического музея Чжоу Цюньхуа и директор Государственного исторического музея России Алексей Левыкин. Стороны договорились осуществлять всесторонние, долгосрочные обмены и сотрудничество по таким направлениям, как подготовка персонала, выставочная деятельность, обмен цифровыми ресурсами и охрана культурных ценностей.
По словам Чжоу Цюньхуа, выставочное сотрудничество и связанные с ним культурные обмены между двумя музеями будут способствовать глубокой интеграции профессионалов в сфере музейного дела, а также дружественным обменам в области истории и культуры между Шанхаем и Москвой, взаимопониманию между народами Китая и России.
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