People's Daily: Россия и Китай будут дружить музеями

Шанхайский исторический музей и Государственный исторический музей России подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Как передаёт People's Daily, подписание документа направлено на практическую реализацию совместного заявления Китая и России об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в целях продвижения китайской культуры за рубежом и российской культуры в Китае.

Шанхайский исторический музей и Государственный исторический музей России подписали в Москве меморандум о дружбе и сотрудничестве. Как передаёт People's Daily, документ подписали директор Шанхайского исторического музея Чжоу Цюньхуа и директор Государственного исторического музея России Алексей Левыкин. Стороны договорились осуществлять всесторонние, долгосрочные обмены и сотрудничество по таким направлениям, как подготовка персонала, выставочная деятельность, обмен цифровыми ресурсами и охрана культурных ценностей.

По словам Чжоу Цюньхуа, выставочное сотрудничество и связанные с ним культурные обмены между двумя музеями будут способствовать глубокой интеграции профессионалов в сфере музейного дела, а также дружественным обменам в области истории и культуры между Шанхаем и Москвой, взаимопониманию между народами Китая и России.

Алексей Левыкин, со своей стороны, отметил, что с нетерпением ожидает дальнейшего сотрудничества с Шанхайским историческим музеем. План долгосрочного профессионального сотрудничества между двумя музеями, уверен он, поможет укрепить дружбу народов двух стран, углубить взаимопонимание и взаимное признание истории и идентичности.

Как напоминает портал, Шанхайский исторический музей — это комплексный музей, который всесторонне отражает историю и культуру Шанхая. Он является наследником и хранителем городского духа Шанхая и шанхайского стиля. Российский Государственный исторический музей — одно из крупнейших научно-образовательных учреждений в России. В его фондах хранятся артефакты и произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, литературы, театрального искусства и архитектуры.

Подписание меморандума о дружбе и сотрудничестве между двумя музеями направлено на конкретную практическую реализацию совместного заявления Китая и России об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в области укрепления обменов между музейными учреждениями, углубления и расширения культурного сотрудничества между двумя странами в целях продвижения китайской культуры за рубежом и российской культуры в Китае, а также содействия взаимопроникновению культур двух стран.