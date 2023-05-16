ZDF: четыре года тюрьмы — в Германии шайка воров получила пощаду в обмен на возвращение музейных сокровищ

В 2019 банда воров из берлинского клана «Реммо» выкрала из всемирно известного музея «Зелёный свод» в Дрездене драгоценности с 4000 бриллиантами, сообщает ZDF. Но продать они их так и не смогли, так как это были уникальные экспонаты. В результате государственная прокуратура Германии и адвокаты преступников заключили уникальную сделку: сокровища и признания в обмен на сокращение срока ареста.

Пока что звучит обоснование решения, но сроки ареста между четырьмя и шестью годами обвиняемые, которые входят в берлинский клан «Реммо», воспринимают спокойно. Для берлинской полиции в этом нет ничего необычного.

БЕНЬЯМИН ЙЕНДРО, представитель профсоюза полиции Берлина: Когда они (преступники. — ИноТВ) куда-нибудь вламываются и у них получается украсть что-нибудь на сумму в 100 миллионов, то они получается состоялись. Потом они садятся в тюрьму на пять лет, потом выходят, и все им говорят: «Мужик, круто, как у тебя тогда вышло».

С шестого подозреваемого обвинения сняли, так ка доказательства не хватило. В ноябре 2019 они вломились во всемирно известный музей «Зелёный свод» в Дрездене и украли драгоценности с более чем 4000 бриллиантами. Их высокая цена связана с их уникальностью. При продаже воры этого не учли, в результате чего сбыть товар у них не получилось.

Между государственной прокуратурой и защитниками была заключена уникальная сделка. Сокровища и признания в обмен на сокращение срока ареста. Потому что наказание могло бы быть гораздо строже, ведь свою машину для побега воры подожгли в подземном гараже жилого дома, подвергнув опасности жизнь людей.

В целом доказательства были неопровержимыми, а сроки ареста высокие, так что в конце прошлого года обвиняемые отдали бóльшую часть украшений через своих адвокатов. Однако многие из них получили сильные повреждения. Сегодня в качестве ответной услуги все обвиняемые получили пощаду, и через четыре года они окажутся на свободе.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.