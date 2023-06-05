Das Erste: от решения Европейского суда зависит, получит ли Польша миллионы от ЕС

В Брюсселе единодушно признают, что Польша уже неоднократно нарушала основные правовые принципы ЕС. Еврокомиссия не раз подавала на правительство в Варшаве в суд, однако решение, которое ожидается сегодня, должно стать особым, потому что речь идёт не только о законе, но и о больших деньгах, отмечает немецкий телеканал Das Erste. От вердикта Европейского суда будет зависеть, получит ли Польша миллионные суммы из фонда на восстановление после коронавируса.

Даже эксперты признают, что начинают сбиваться со счёта, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Польша уже столько раз нарушала европейское законодательство, а Еврокомиссия в Брюсселе столько раз подавала в суд на правительство в Варшаве, что судебные разбирательства накладываются друг на друга и превратились в неразрывный узел.

То, что находящаяся у власти в Польше партия «Право и справедливость» годами подрывает верховенство закона и оказывает политическое давление на суды — эту критику со стороны варшавских протестующих на 100% разделяет и Еврокомиссия. Многие решения Европейского суда также давно это подтвердили.

Однако решение, которое сегодня вынесет Европейский суд, — особое, подчёркивает Das Erste. Ведь речь идёт не только о праве, но и о больших деньгах.

По мнению критиков, дисциплинарная палата, созданная польским правительством, имеет одну главную цель: направлять независимых судей и — если они слишком критичны — наказывать их. Например, принудительным переводом или досрочной отставкой.

В качестве первого шага Европейский суд наказал Польшу ежедневным штрафом в размере €1 млн. Эта беспрецедентно высокая сумма была снижена вдвое в апреле этого года в знак признания первоначальных изменений в законе.

Но этого всё ещё далеко не достаточно, считает ответственный комиссар ЕС. «Несмотря на ряд важных позитивных изменений, серьёзные оговорки и опасения остаются», — заявил Дидье Рейндерс в конце прошлой недели в Европейском парламенте. На сегодняшний день Польша не выполнила требования Европейского суда по обеспечению независимости судов.

По данным Еврокомиссии, за прошедшее время ситуация для польских судей даже ухудшилась. По мнению правительства, они вообще не должны иметь возможности представлять свои дела коллегам в Европейском суде, не подвергаясь риску суровых карательных мер со стороны дисциплинарной палаты, созданной правительством.

С точки зрения польского правительства, это вполне логично. Уже некоторое время правительство ставит под сомнение верховенство европейского права над национальным.

Не только комиссар по внутренним делам с нетерпением ожидает сегодняшнего решения. Вопрос в том, можно ли ещё остановить дрейфование входящей в ЕС Польши в сторону авторитарных государственных структур.

Тем более что Польша — не единственная страна с подобными проблемами, подчёркивает Das Erste. По единодушному мнению европейских юристов, Венгрия пошла ещё дальше в демонтаже верховенства права. Оба правительства — Виктора Орбана в Будапеште и партии «Право и справедливость» в Варшаве — на протяжении многих лет систематически отменяют то, что составляет европейское верховенство права — например, независимость судей и прокуроров, а также права меньшинств. Журналисты, которые хотят рассказать об этом, регулярно подвергаются преследованиям — в Венгрии почти не осталось редакций, которые могли бы работать независимо, утверждает немецкий телеканал.

Польша и Венгрия являются одними из крупнейших чистых бенефициаров в Европейском союзе. Это означает, что две страны, получающие наибольшую выгоду от финансирования ЕС, также являются странами, которые чаще всего ставят под сомнение законы сообщества государств.

Еврокомиссия не оставила это без последствий: по сей день она задерживает выплату многомиллионных сумм из фонда восстановления после коронавируса, на которые Польша действительно имеет право. Получит ли Варшава эти средства, будет решающим образом зависеть от того, какое решение примет сегодня Европейский суд, заключает немецкий телеканал Das Erste.