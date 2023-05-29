Провал оппозиции — TF1 о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции

Граждане Турции на прошедших в стране выборах главы государства решили поддержать действующего президента, сообщает TF1. Как передаёт телеканала, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу, несмотря на сложную экономическую ситуацию, критику его действий и широкую коалицию оппозиционных сил, объединившихся против него.

К международным новостям. Турция, похоже, сделала выбор в пользу того, чтобы оставить Эрдогана у власти после двадцати лет, которые он провёл во главе государства. Уходящий президент сегодня вечером объявил о своей победе и переходе на третий срок. Сообщается, что он набрал 52% голосов.

Добрый вечер, Эллен Бонне. Вы находитесь на месте событий. Тем временем Эрдоган входит в должность в довольно сложном экономическом контексте.

ЭЛЕН БОННЕ, корреспондент TF1: Действительно, подсчёт голосов ещё официально не завершён, но президент Реджеп Тайип Эрдоган около 19 часов выступил перед толпой сторонников здесь, в Стамбуле, чтобы объявить о своей победе. Эту информацию подтвердили все новостные агентства и Центральная избирательная комиссия, которая пророчит ему от двух до пяти процентов отрыва от конкурента Кемаля Кылычдароглу. Таким образом, турецкий президент выиграл пари, несмотря на стремительно растущую инфляцию, которая бьёт по среднему классу, несмотря на землетрясение и урегулирование его последствий, которое подверглось яростной критике, и свёртыванию общественных свобод. Похоже, что избиратели не держат на него зла и сегодня вечером подарили ему третий срок на посту главы страны после двадцати лет, проведённых во власти.

Это также стало провалом оппозиции. Несмотря на широкую коалицию, объединившуюся против уходящего президента, ей не удалось помешать возвращению эпохи Эрдогана.

Элен, спасибо за ваши разъяснения.

Дата выхода в эфир: 28 мая 2023 года.