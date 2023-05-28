NBC: опасные условия, плохое руководство и медпомощь Каменного века — в США программа подготовки морских котиков подверглась жёсткой критике

После смерти кандидата в морские котики Кайла Маллена ВМС США провели расследование, по итогам которого был составлен 200-страничный доклад, сообщает NBC. В этом документе, в частности, указывается, что опасные условия тренировок, плохое руководство и ненадлежащий медицинский надзор подвергают курсантов риску травмирования и даже смерти. При этом мать погибшего курсанта назвала работу медперсонала «медицинской помощью каменного века».
Это самая суровая фаза подготовки морских котиков — «адская неделя». Шесть изматывающих дней, когда проверяется физическая и психическая выносливость. Однако новое крайне критичное расследование, проведённое ВМС, выяснило, что опасные условия тренировок и плохое руководство подвергают будущих морских котиков риску травмирования и смерти.
Причиной для составления 200-страничного доклада стала смерть кандидата в морские котики Кайла Маллена. Уже почти в конце адской недели в феврале 2022 года Кайл страдал от жидкости в лёгких, кашля, затруднённого дыхания и дезориентации.
Но в докладе говорится, что он не получил никакой значимой помощи со стороны инструкторов или медицинского персонала. А один медработник посоветовал другим курсантам не звонить 911.
Он вернулся в казарму в кресле-каталке. Его ноги чересчур сильно распухли, чтобы можно было ходить. Фельдшеры позднее нашли его без сознания. Он скончался в больнице. Причина смерти — острая пневмония и остановка сердца.
В докладе ВМС говорится о выявленных провалах в работе различных систем, в том числе о совершенно неадекватной медицинской программе, которая должна отслеживать состояние кандидатов в морские котики.
Мы сегодня пообщались с матерью Кайла.
РЕДЖИНА МАЛЛЕН, мать Кайла Маллена: Медицинская помощь была настолько архаичной, что это просто шокирует. На нашу армию расходуются деньги, и предполагается, что морские котики — это элита, но медицинская помощь отнюдь не элитная. Скажу вам, это будто медпомощь Каменного века.
В докладе также указывается на плохой контроль над использованием стимулирующих препаратов и звучит требование к более тщательным обследованиям.
КРИС СМИТ, конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси: Всю эту программу нужно реформировать. И на первом месте должно быть здоровье и благополучие кандидатов в морские котики.
КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC News в Пентагоне: ВМС США произвели некоторые изменения. Но доклад предупреждает, что кандидаты и в дальнейшем, возможно, будут подвергаться ненужным медицинским рискам. Мать Кайла рассказала нам, что всё ещё надеется услышать, кто несёт ответственность за смерть её сына. Дата публикации 27 мая 2023 года.
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