Le Figaro: концерт и путешествие — американцам дешевле сходить на концерт Бейонсе в Европе

Высокие цены на билеты в США вынуждают некоторых американцев отправляться ради концертов поп-звёзд в Европу: даже с перелётом выходит дешевле, рассказывает Le Figaro. Причина кроется в неконтролируемой ценовой политике платформы по продаже билетов Ticketmaster, которая является монополистом в сфере развлечения и уже привлекла внимание сената.

Хотя звёзды такой мировой величины, как Бейонсе, непременно дают концерты в Соединённых Штатах, некоторые американцы решили преодолеть тысячи километров ради дешёвых билетов, пишет Le Figaro: в пятницу вечером они оказались среди 80 тыс. фанатов на концерте в Париже. Хотя такая затея кажется нелепой, послушать любимую певицу в Европе действительно выходит дешевле, чем в родной Америке.

Как рассказывает издание, в США билеты распространяются на платформе Ticketmaster, однако проблема в том, что там продажи никак не регулируются, а цены меняются в зависимости от спроса. В результате в прошлом ноябре за посещение концерта певицы Тейлор Свифт в Нью-Джерси надо было выложить $21,5 тыс. Такая заоблачная стоимость подтолкнула 26 человек подать жалобу на Ticketmaster, и в январе сенат США обсуждал вопрос доминирования этой платформы в развлекательном секторе.

Пока же, по информации NBC News, проблема не сдвинулась с мёртвой точки. Килин Шнель, одна из фанаток Бейонсе, хотела посмотреть её выступление в своём городе Луисвилле, штат Кентукки, но на Ticketmaster цена билетов начиналась от $800. Тогда молодая женщина решила проверить цены на концерт в Лондоне, где живут её друзья. По словам Килин, он стоил «всего 167 фунтов (около $206. — ИноТВ), а перелёт — примерно 660 долларов», то есть столько, сколько бы она потратила на концерт в Луисвилле.

Адъюнкт-профессор экономики Политехнического университета Вирджинии Джадриан Вутен считает, что американские зрители проявляют «креативность», покупая места на концерты в Европе. «Вы сочетаете два впечатления: проживаете одновременно концерт и путешествие, в которое в любом случае хотели поехать», - приводит Le Figaro рассуждения профессора.