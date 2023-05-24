Новые дома, очереди за пенсией и разбор завалов — Ouest-France описала жизнь Мариуполя

Восстановлением Мариуполя занимается его город-побратим Санкт-Петербург, пишет Ouest-France. Причём рабочих журналист издания встречал даже больше, чем самих жителей города. Очищается и территория бывшего завода «Азовсталь», который сейчас представляет собой груду металла и бетона.

«Мы потеряли всё, эта квартира — всё, что у меня осталось», — рассказывает мариупольская пенсионерка Лидия корреспонденту Ouest-France. Её квартира полностью сгорела в апреле 2022 года в результате артиллерийского обстрела. В качестве компенсации Россия предложила ей квартиру в новом доме, недавно построенном.

Лидия — бывший профессор, и она поддерживала идею русского Донбасса ещё со времён распада СССР. «Кремлёвская пропаганда возымела действие», — так автор статьи объясняет позицию пенсионерки. «Владимир Путин — наш защитник, мы ему верим, он ничего плохого не делает. Смотрите, в Киеве ничего не разрушили! Вы видели, что украинцы сделали с нашим Мариуполем?» — говорит женщина.

Именно Санкт-Петербург, родной город Владимира Путина, ныне побратим Мариуполя, берёт на себя финансирование восстановления города. Автор статьи сетует, что новые дома выдаются людям без мебели и с доплатой в размере 100 тыс. рублей.

19 марта российский президент лично приехал во двор одного из таких домов. Местные жители говорят, что видели машины и вертолёты, но самого Путина смогли рассмотреть только по телевизору. «Владимир Владимирович красивый и такой молодой!»

Но не во всех районах города царит такая атмосфера, отмечает автор статьи. Повсюду шок от войны. Перед почтовыми отделениями очереди, поскольку там выдаются российские пенсии. На рынках люди продают одежду и безделушки, чтобы прокормиться, — как в 1990-х, сравнивает автор статьи.

В центральном районе горда столько разрушений, что журналист встречал только рабочих из России, из Сибири или Средней Азии, которые восстанавливают газоснабжение, меняют окна и ремонтируют квартиры. И таких рабочих в городе больше, чем жителей, отмечают журналисты. Официально из 440 тыс. в Мариуполе осталось 212 тыс. жителей, но точное число не известно.

Три металлургических завода, которые были основным местом работы для жителей города, больше не функционируют. Знаменитый завод «Азовсталь» превратился в сплав металла и бетона. Власти занимаются расчисткой этой территории. Восточный район города разрушен на 100%, отмечает автор статьи. В других районах до сих пор встречаются надписи «Живут люди», отмечает автор статьи в Ouest-France.