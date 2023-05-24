Новые дома, очереди за пенсией и разбор завалов — Ouest-France описала жизнь Мариуполя
«Мы потеряли всё, эта квартира — всё, что у меня осталось», — рассказывает мариупольская пенсионерка Лидия корреспонденту Ouest-France. Её квартира полностью сгорела в апреле 2022 года в результате артиллерийского обстрела. В качестве компенсации Россия предложила ей квартиру в новом доме, недавно построенном.
Три металлургических завода, которые были основным местом работы для жителей города, больше не функционируют. Знаменитый завод «Азовсталь» превратился в сплав металла и бетона. Власти занимаются расчисткой этой территории. Восточный район города разрушен на 100%, отмечает автор статьи. В других районах до сих пор встречаются надписи «Живут люди», отмечает автор статьи в Ouest-France.
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