NTD: сортировка и переработка мусора помогает сохранить красоту киргизского посёлка

В киргизском посёлке Жыргалан открыли центр сбора и сортировки отходов. Как передаёт NTD, местные жители хотят надолго сохранить красоту посёлка, и главное условие условие для этого — чистота. Власти страны считают, что раздельный сбор и переработка мусора помогают Киргизии стать привлекательней для туристов.

Киргизский посёлок Жыргалан уже семь лет привлекает туристов живописным горным ландшафтом. Здесь есть 16 гостевых домиков. В прошлом году в них отдохнули почти 8000 путешественников.

Местные жители хотят надолго сохранить привлекательность посёлка. И главное условие для этого — чистота. В Жыргалане только что открыли центр сбора и сортировки отходов.

БЕРМЕТ ЖАПАРОВА, владелица гостевого дома: Я всегда собирала отходы, которые можно сдать: стекло, пластик и полиэтилен. Я их собирала, а затем отвозила на машине в Каракол и сдавала в пункт сбора. Остальной мусор сжигала. То, что нельзя сжечь, выбрасывала на маленькую свалку. Теперь всё будет иначе.

Рядом с домами по всему посёлку установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Когда он накопится, его будут прессовать, а потом отвозить в соседнее село Ак-Суу на завод по переработке вторсырья. Он работает более двух лет.

Весь процесс начинается с сортировки.

ЮРИЙ ХОМЕНКО, инженер: Отделяется по цвету, по качеству, по «грязности» и состоянию его, потому что он приходит то в масле, то в земле. Это всё разделяется, каждый вид перерабатывается отдельно.

На заводе перерабатывают только пластик. Металл и стекло отправляют на другие предприятия. Из пластика делают мешки для овощей, ящики, шланги и другие товары. За день перерабатывают до тонны отходов.

Раздельный сбор и переработка мусора — это часть национальной программы «Устойчивый туризм и управление пластиковыми и пищевыми отходами». Её цель — сделать страну привлекательней для туристов.

Ещё один важный проект — очистка озера Иссык-Куль. В нём участвуют дайверы-волонтёры. Они поднимают со дна рядом с пляжами кепки, шорты, банки и бутылки.

АНВАР ШАМСУТДИНОВ, глава фонда «Чистый Иссык-Куль»: Преобладает пластиковый вариант. Это пластиковые пакеты и пластиковые бутылки. Плюс проблема в том, что наше население, наверное, играет, что ли. Берёт, засыпает эти бутылки песком и бросает. Эти бутылки — вообще невозможное дело поднимать, потому что неподъёмное становится это дело.

За девять лет дайверы-добровольцы достали из озера 20 тонн отходов. Проект финансирует Программа ООН по окружающей среде.

Дата выхода в эфир 23 мая 2023 года.