CBS News: очередной прокол спецслужб — неизвестный проник в дом советника Байдена по нацбезопасности незамеченным

Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне, сообщает CBS News. Агенты Секретной службы США, охранявшие дом, не заметили злоумышленника. Салливан столкнулся с мужчиной лицом к лицу и попросил его уйти. Секретная служба так и не узнала бы об инциденте, если бы Салливан не сообщил ей об этом.
Секретная служба расследует вопиющее нарушение мер безопасности, произошедшее в прошлом месяце. Мужчина ускользнул от агентов и вломился в дом Джейка Салливана, советника президента Байдена по национальной безопасности. Старший корреспондент-расследователь Кэтрин Херридж с подробностями из Вашингтона.
КЭТРИН ХЕРРИДЖ, старший корреспондент-расследователь CBS News: Доброе утро, Энн-Мари. Источники сообщают CBS News, что следователи изучают размытую видеозапись, на которой может быть запечатлён злоумышленник возле дома Салливана. Представители правоохранительных органов США подтвердили, что мужчина проскользнул мимо по меньшей мере трёх агентов Секретной службы и прорвался вовнутрь через то, что описывается как надёжная система безопасности. Сообщается, что дверь была не заперта, когда злоумышленник, очевидно, в состоянии алкогольного опьянения вошёл в дом около 3 часов ночи две недели назад. Салливан столкнулся с мужчиной лицом к лицу и попросил его уйти.
Сотрудники Секретной службы, находящиеся снаружи, не знали о проникновении, пока Салливан не сообщил им об этом. Личность мужчины, ворвавшегося в дом, не установлена, злоумышленник не арестован.
В заявлении Секретной службы говорится, что любое отступление от её протоколов защиты недопустимо. Если оно будет обнаружено, персонал будет привлечён к ответственности. Безопасность высокопоставленных правительственных чиновников находится под пристальным вниманием после нескольких недавних нападений. Мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси жестоко избили молотком в их доме в Сан-Франциско в октябре. А в начале этой недели два сотрудника Конгресса были госпитализированы после нападения на офис конгрессмена Джерри Коннолли в Вирджинии. Салливан не пострадал, но Секретная служба сообщает, что его охрана была усилена. Агенты, дежурившие в ночь вторжения, отстранены от работы на время расследования. Энн-Мари?
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