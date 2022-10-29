Hill: нападение на мужа Пелоси обратило внимание на эпидемию политического насилия в США

После периода правления Дональда Трампа в США наблюдается резкий рост числа угроз и нападений на политиков и чиновников разных политических пристрастий. Как пишет The Hill, это связано в том числе с поляризацией общества и нагнетанием атмосферы резкими политическими речами.

И конгресс США, и вся страна были шокированы нападением на мужа спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, пишет The Hill. Как отмечает издание, это обратило внимание американцев на эпидемию политического насилия, которое резко возросло за последние годы.

Пол Пелоси — богатый инвестор из Сан-Франциско. Но источник The Hill сообщил, что нападавший, который ворвался в дом Пелоси, кричал: «Где Нэнси? Где Нэнси?» Затем он ударил 82-летнего Пола Пелоси молотком, и тот оказался в больнице, ему пришлось провести операцию.

Это не первое нападение на американских чиновников всех рангов — от депутатов и судей Верховного суда, замешанных в спорных решениях, до членов школьного совета. Иногда всё ограничивается угрозами, иногда дело доходит до открытого насилия.

Это нападение подлило масла в кипящие споры о последствиях для реальной жизни от ожесточённых политических выступлений и поставило вопрос о безопасности для членов конгресса и их семей. Эти темы уже поднимались после нападения толпы на Капитолий в январе 2021 года.

«Количество угроз резко возросло, и похоже, что климат продолжает ухудшаться», — заявил бывший начальник полиции Вашингтона Чарльз Рэмси. Его слова подтверждают и цифры. Если в этом году тенденция не изменится, то количество дел, связанных с угрозами и опасными заявлениями в адрес депутатов, вероятно, превысит показатель 2021 года, когда было открыто 9625 расследований. Если сравнить это число с показателем 2017 года, то получится рост на 144%. И произошёл этот скачок во время правления администрации Трампа, когда вызывающая разногласия политическая риторика стала очень распространённой.

Этим летом власти заявили, что разрабатывают специальную программу, в рамках которой будет выделено до $10 тыс. на установку системы безопасности в помещениях, где живут депутаты палаты представителей.

С насилием столкнулись члены обеих партий на протяжении многих лет. В демократа Габриэль Гиффордс стреляли во время районного мероприятия в Тусоне более десяти лет назад. Республиканец Стивен Скэлиз стал мишенью вооружённого человека на бейсбольном поле в 2017 году. Оба чуть не умерли.

Совсем недавно, в июне, мужчина, вооружённый ножом и пистолетом, был арестован за угрозы судье Верховного суда консерватору Бретту Кавано возле его дома. Месяц спустя другой человек с оружием был арестован возле дома члена палаты представителей демократа Прамилы Джаяпал.

«И целью становятся не только демократы, но и республиканцы, крайне правые, крайне левые и чиновники местного уровня, — заявила депутат Дебби Дингелл. — Члены школьного совета ходят на собрания в бронежилетах. Это реальная опасность, и её нужно остановить».

Спикер Пелоси привыкла к нападкам из-за её политики, пишет автор статьи. Её десятилетиями критиковали республиканцы, особенно по спорным вопросам, таким как ObamaCare и изменение климата.

Однако в последние годы характер этих нападений стал более резким. Это особенно заметно по тем республиканцам, которые проголосовали за отмену результатов выборов 2020 года, ближайшим союзникам Трампа. Они называют демократов, особенно Пелоси, «ненавидящими Америку социалистами», которые одержимы идеей разрушить традиции страны.

«Этот инцидент показывает одну вещь: жестокая политическая риторика имеет последствия, и, к сожалению, мы не впервые наблюдаем эти последствия», — сказал член палаты представителей Майк Куигли.

Начальник полиции Сан-Франциско подчеркнул, что мотив нападения на Пола Пелоси «всё ещё выясняется». Но подозреваемый, 42-летний Дэвид Депейп, похоже, активно распространял теории заговора правого толка по целому ряду острых тем, включая вакцины от коронавируса, результаты выборов 2020 года и расследование нападения на Капитолий.

Депутат Адам Кинзингер предположил связь между ростом накала в политических выступлениях и всплеском политического насилия. «Я хочу внести ясность: когда вы убеждаете людей, что политики фальсифицируют выборы, пьют детскую кровь и так далее, вы столкнётесь с насилием», — приводит The Hill его слова.