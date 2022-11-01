Fox News: США поразила порочная практика политического насилия
Добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам. Я Трей Гауди, и вы смотрите передачу Sunday night in America.
Добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам. Я Трей Гауди, и вы смотрите передачу Sunday night in America.
В Николаевской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обсудил с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой возобновление сотрудничества.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подписании декларации о членстве Украины в НАТО с премьером Чехии Петром Фиалой.
Полузащитник Никола Моро может в ближайшее время вернуться в московский футбольный клуб «Динамо».
Нефтяные компании США получают сверхприбыль, но не следуют обязательствам по поддержке народа страны, заявил американский президент Джо Байден.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие футболисты произвели на него наибольшее впечатление в первой части национального чемпионата сезона-2022/23.
Полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин не исключил, что может сменить российское гражданство на сербское.
Бывший форвард СКА Максим Сушинский прокомментировал новость о том, что олимпийский чемпион Никита Гусев стал хоккеистом петербургского клуба.
Американские нефтяные компании не хотят снижать цены на топливо, поэтому должны платить высокие налоги, заявил президент США Джо Байден.
Президент Колумбии Густаво Петро посетит Каракас 1 ноября и проведёт там переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о вариантах продолжения карьеры в Европе.
Президент России Владимир Путин заявил, что удары по объектам на Украине стали отчасти ответом на теракт в Севастополе.
Президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции как газового хаба.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рискует быть дисквалифицированным за критику арбитров в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что в Сирии пресекли очередную попытку прорыва боевиков в районе Эт-Танф.
Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».
Российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.
«Арис» в гостях нанёс поражение «Доксе» в матче девятого тура чемпионата Кипра по футболу.
Сторонники проигравшего на выборах президента Бразилии Жаира Болсонару блокируют дороги в 18 штатах страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.
Президент России Владимир Путин заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
Зерновая сделка позволила экспортировать с Украины более 9,5 млн т зерновых, она должна быть сохранена. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь пятого и шестого туров «Пути РПЛ» Кубка страны.
Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию на двух объектах на Украине.
Стали известны подробности состояния здоровья 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, который в результате травмы был доставлен в одну из клиник Москвы.
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, стороны обсудили темы зерновой сделки и поставок средств ПВО на Украину.
«Рома» в гостях нанесла поражение «Вероне» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг зерновой сделки.
Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал о реализации билетной программы на товарищеский матч со сборной России в Душанбе.
Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.
Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико высказался о возможном переходе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в один из ведущих клубов Серии А.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказался о ситуации вокруг зерновой сделки.
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о новом здании музея.
В Московской области подали более 750 тыс. заявлений в кружки и секции с начала 2022 года.
В Московской области открыли интеграционную смену «Послезавтра» для детей из Донбасса.
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи.
В совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорится, что Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы и угрозы её применения.
Дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме заняли сквоттеры — люди, которые самовольно заселяются в пустующие здания.
На Красной площади в Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому.
Психолог Людмила Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте.
Театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.
Директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.
В Москве 4—5 ноября пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». Она будет посвящена русской культуре.
В Тюменской области реализуют 40 инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму более 2,5 млрд рублей.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья.
Синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в ночь на вторник, 1 ноября, в Краснодарском крае.
Иран ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц США.