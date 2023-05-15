Politico: ЦРУ начинает борьбу с сексуальными домогательствами на рабочем месте на фоне множества обвинений

03:45
В «Ростехе» заявили, что разработка зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ завершена
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта для Воздушно-десантных войск России.
03:26
ФНС могут назначить ответственной за регулирование отрасли криптовалют в России
Федеральная налоговая служба России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют.
03:22
ЦИК подтвердил, что Эрдоган набирает менее 50% голосов на президентских выборах Турции
Высшая избирательная комиссия Турции ЦИК подтвердила, что действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на выборах главы государства набирает менее 50% после обработки 91,93% урн.
03:00
Miami Herald: агенты ФБР обыскали в Майами квартиру бизнесменов Пацуля и Макеевой из России
Агенты ФБР провели на этой неделе обыск в квартире двух российских бизнесменов Олега Пацуля и Агунды Макеевой в американском городе Майами.
02:46
Макрон и Зеленский призвали к новым санкциям против России
Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский по итогам встречи в Париже выступили за усиление санкционного давления на Россию и более жёсткий контроль за исполнением введённых ограничений.
02:35
Эрдоган набирает 49,39% голосов по итогам обработки бюллетеней с 96,89% избирательных урн
После обработки данных 96,89% избирательных урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,39% голосов.
02:29
Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на прошедших 14 мая выборах в Турции
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам состоявшихся 14 мая президентских выборов в Турции.
02:24
Посол России в Братиславе заявил, что Словакия принимает активное участие в вооружении Киева
Посол России в Братиславе Игорь Братчиков заявил, что Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины.
02:07
Франция оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC
Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.
02:01
Лапорта: мы делаем всё возможное для возвращения Месси в «Барселону» этим летом
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб летом 2023 года.
01:54
Сёмин назвал закономерной отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин дал понять, что совсем не удивлён увольнению Славиши Йокановича с поста наставника московского «Динамо».
01:53
Посол Братчиков: руководство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией
Посол России в Братиславе Игорь Братчиков заявил, что правительство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией.
01:50
В Федерации бокса России отметили отсутствие дискриминации на чемпионате мира в Ташкенте
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что участники мужского чемпионата мира 2023 года в Ташкенте с уважением относились к российским спортсменам.
01:40
Посол Крутой: Россия может снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что ограничения на поставки некоторых видов белорусской продукции на российский рынок могут быть отменены.
01:38
Степашин: футбольному «Динамо» надо строить новую команду
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что московский клуб неудачно выступает в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
01:28
Победитель выборов в Гагаузии выступила за укрепление отношений с Россией
Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией.
01:24
Тейтум — первый игрок в НБА, которому удалось набрать 51 очко в седьмом матче плей-офф
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум установил очередное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:05
«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА
«Бостон Селтикс» на своём паркете нанёс поражение «Филадельфия Сиксерс» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:01
Истребители NORAD поднимались в воздух из-за полёта шести российских самолётов у Аляски
Истребители Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 11 мая поднимались в воздух в связи с полётом у Аляски российских военных самолётов.
01:00
Шестёркин заявил, что не поехал в Россию из-за рождения ребёнка
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объяснил, почему отказался от поездки в Россию в конце сезона-2021/22.
00:39
Тарпищев: Медведев хорошо подготовится на турнире в Риме к «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что на турнире в Риме Даниил Медведев должен будет привыкнуть к игре на грунтовом покрытии перед стартом на Открытом чемпионате Франции.
00:39
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник, 15 мая, в нескольких регионах Украины.
00:36
Евсеев — об удалении Маркова в матче с «Пари НН»: поговорим, объясним, накажем
Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев сообщил, что проведёт воспитательную работу с нападающим Евгением Марковым, который был удалён в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».
00:36
ВСУ за сутки 90 раз обстреливали ДНР, один мирный житель погиб
За прошедшие сутки ВС Украины 90 раз обстреливали населённые пункты ДНР, в результате ударов погиб один мирный житель, ещё семь ранены.
00:23
Кандидат от партии «Шор» победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии.
00:13
Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди более остальных подвержены развитию рака.
00:10
Игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении
Футболистам «Барселоны» пришлось укрыться после чемпионского матча от разгневанных фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении стадиона.
00:07
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 мм и 20 снарядов калибра 155 мм.
23:57
Шевченко уступил Синнеру в третьем круге «Мастерса» в Риме
Россиянин Александр Шевченко не смог оформить выход в четвёртый круг представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
23:50
«Барселона» обыграла «Эспаньол» и досрочно стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» нанесла поражение в гостях «Эспаньолу» и досрочно стала чемпионом Испании по футболу сезона-2022/23.
23:47
Tageszeitung: глава фракции «Левых» попал в скандал из-за украинского флага в Берлине
Председатель берлинской фракции «Левых» Филипп Вольфайль замешан в скандале из-за желания вывесить на здании штаб-квартиры в немецкой столице украинский флаг. Об этом сообщила газета Die Tageszeitung.
23:39
Гол Бремера помог «Ювентусу» взять верх над «Кремонезе» в Серии А
«Ювентус» на своём поле нанёс поражение «Кремонезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
23:29
Зеленский в ходе визита в ФРГ посетил базу, где тренируются украинские военные
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Германию посетил военную базу, на которой обучаются украинские военные.
23:23
Хохлов заявил, что «Сочи» важно сохранить престиж в концовке сезона РПЛ
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов хочет порадовать болельщиков и руководство команды в оставшихся матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23 красивой игрой.
23:12
После обработки данных 92,7% урн Эрдоган набирает на выборах менее 50% голосов
После обработки данных 92,7% урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94%. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК.
23:04
Самсонова проиграла Векич в матче третьего круга турнира WTA в Риме
Россиянка Людмила Самсонова не смогла оформить выход в четвёртый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
22:59
Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом
Российский адвокат Игорь Трунов сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали его в аэропорту Кишинёва, а затем депортировали из страны как нежелательное лицо.
22:45
Чехия обыграла Казахстан в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Чехии нанесла поражение команде Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:41
РИА Новости: ВСУ превратили несколько сёл в Харьковской области в укрепрайоны
Украинская армия превратила несколько небольших населённых пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.
22:40
Зеленский связал падение своей награды в Германии с деятельностью русских
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в падении вручённой ему в Германии награды имени Карла Великого виноваты русские.
22:34
Юран — о поражении от «Факела»: такие пенальти можно давать в каждой игре
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал ошибочным назначение пенальти в ворота нижегородской команды в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
22:27
ЦИК: явка во втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6%
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию автономии.
22:18
Даса не удивлён увольнению тренера «Динамо» Йокановича после игры с «Ахматом»
Защитник московского «Динамо» Эли Даса дал понять, что ожидал увольнения главного тренера столичной команды Славиши Йокановича после разгромного поражения в матче Российской-премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
22:08
Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
Архитектура европейской безопасности должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
22:05
Форвард «Ахмата» Конате допустил получение российского паспорта
Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате дал понять, что, возможно, в ближайшее время займётся получением российского гражданства.
21:57
Эрдоган набирает 50,97% голосов после обработки данных 75% урн на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,97% голосов после обработки данных 75% урн. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.
21:53
Макрон намерен принять Зеленского за рабочим ужином 14 мая
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять украинского лидера Владимира Зеленского в ходе рабочего ужина 14 мая, сообщает Елисейский дворец.
21:47
Морант вновь показал пистолет во время прямого эфира в соцсети
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант попал в очередной скандал.
21:45
Мэр сообщил, что ВСУ выпустили по Донецку за день более 200 снарядов
Украинские военные выпустили по Донецку за день более 200 снарядов. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
21:34
Альянс правящей партии Турции получает большинство в парламенте после подсчёта 50% урн
«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития получает большинство мест в парламенте после подсчёта бюллетеней из более чем половины урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.