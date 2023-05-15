Politico: ЦРУ начинает борьбу с сексуальными домогательствами на рабочем месте на фоне множества обвинений

За последние годы сразу несколько сотрудниц ЦРУ пожаловались на сексуальные домогательства на рабочем месте, а также на отсутствие должного расследования этих инцидентов внутри агентства, пишет Politico. На фоне этих заявлений в ЦРУ анонсировали назначение эксперта по предотвращению домогательств, а также создали специальную рабочую группу.

ЦРУ нанимают эксперта по предотвращению сексуальных домогательств, а также объявляют о ряде иных мер в попытке ответить на обвинения своих сотрудников в домогательствах и иных формах недопустимого поведения, сообщает Politico. Этим экспертом станет психолог Талита Джексон, ранее занимавшая схожую должность в ВМС США.

За последние годы сразу несколько сотрудниц ЦРУ заявили, что их инциденты с сексуальными домогательствами на рабочем месте не были должным образом расследованы, пишет издание. В этом году эти сотрудницы выступили в конгрессе, где заявили, что руководство ЦРУ отговаривало их от подачи жалоб на домогательства и затрудняло доступ к правоохранительным органам.

Это выступление привело к тому, что конгресс инициировал собственное расследование, в котором также принял участие генеральный инспектор ЦРУ, пишет Politico. Внутри ЦРУ также была создана специальная рабочая группа, целью которой было изучение возможностей по улучшению организационной структуры, чтобы обеспечить сотрудникам возможность сообщать о домогательствах на рабочем месте. Как отмечает Politico, одной из задач команды станет реформа отдела ЦРУ по предоставлению равных возможностей: согласно показаниям пострадавших, именно этот отдел отговаривал их от подачи жалоб.

«Сейчас стало очевидно, что нам нужно менять подходы. Согласно получаемой мной обратной связи, нынешние подходы не работают», — приводит издание слова одного из сотрудников ЦРУ, пожелавшего остаться анонимным.