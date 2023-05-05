Newsweek: время на то, чтобы заключить мир на Украине путём переговоров, стремительно истекает

Украине необходимы мир, безопасность и восстановление экономики, однако ничего из этого не получится достичь путём затягивания конфликта, и время на то, чтобы заключить сбалансированное соглашение посредством переговоров, стремительно истекает. Авторы Newsweek предлагают свой мирный план завершения конфликта, который, по их мнению, устроит все стороны.

Сейчас украинскому народу нужны мир, безопасность и восстановление экономики. Как пишут авторы Newsweek, ничего из этого не получится достичь путём затягивания конфликта, в котором невозможно победить, и время на то, чтобы заключить сбалансированное мирное соглашение посредством переговоров, стремительно истекает.

Как отмечают авторы материала, победы в Первой мировой, во Второй мировой и в американской Гражданской войне определялись не тем, у какой армии были самые умелые генералы и самые храбрые солдаты. Победу в тех войнах одерживала сторона, у которой было самое многочисленное население и самая крепкая промышленная база. В текущем украинском конфликте, скорее всего, случится то же самое. Успех запланированного контрнаступления Украины остаётся под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции на переговорах.

С геополитической точки зрения безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», также абсолютно бесперспективно. Этот конфликт финансирует вовсе не некий абстрактный субъект под названием НАТО, а западные налогоплательщики — реальные люди, чьи доходы и качество жизни сейчас заметно страдают. Американские налогоплательщики не станут бесконечно оплачивать пенсии украинских госслужащих, а в Германии и Италии уже проходят масштабные антивоенные демонстрации, на которых протестующие жгут украинские флаги.

Кроме того, украинский конфликт быстро опустошает натовские запасы оружия, способствует укреплению опасного альянса России и Китая и лишает Запад поддержки глобального Юга. На самой Украине ежедневно растёт число бездомных, вдов, сирот и инвалидов. У авторов статьи нет никаких сомнений, что Киеву, Москве и НАТО необходимо срочно сбавить обороты и заняться поисками выхода.

Они отмечают, что Россия долгое время чувствовала, что расширение НАТО и проникновение альянса на Украину несут угрозу для неё. Её опасения подтверждались не только регулярными заявлениями чиновников НАТО о том, что рано или поздно Киев войдёт в состав альянса, но и масштабными поставками вооружений, совместными военными учениями и той поддержкой, которую Украине оказывала западная разведка. Этот процесс начался много лет назад, и, хотя некоторые представители Запада не видят в расширении НАТО на восток какой-либо угрозы, Москва воспринимает его именно так.

«Непонятно, зачем такому оборонительному альянсу, как НАТО, необходимо постоянно расширять список своих членов. Более того, Россия уже ясно дала понять, что она готова вести долгую войну, границы которой будут постепенно расширяться, чтобы помешать Киеву вступить в него. Если НАТО действительно хочет положить конец этому военному конфликту, ей следует согласиться на то, чтобы Украина подписала договор о нейтралитете. Отказ сделать это лишь подтвердит обоснованность страхов России в отношении того, что реальная цель этого конфликта — развернуть натовские ракеты как можно ближе к Москве», — пишут авторы Newsweek.

Они также предлагают своё видение завершения конфликта. По их мнению, нужно заключить перемирие и провести на бывших украинских территориях референдум под наблюдением ООН, чтобы выяснить, действительно ли эти области хотят присоединиться к России. Путин, скорее всего, согласится на это, потому что он уверен в своей победе на голосовании. И, если победит, то нельзя будет противиться воле народа, поскольку право на самоопределение — это один из основополагающих принципов американской внешней политики. В противном случае Россия будет продолжать борьбу на поле боя, пока силой не займёт все четыре бывшие восточноукраинские области, — и, возможно, на этом она не остановится.

Как заключают авторы материала, у России не может быть обоснованных возражений против вступления Украины в Евросоюз — как это когда-то сделала нейтральная Австрия. Членство Киева в ЕС должно стать одним из неотъемлемых условий любого соглашения, которое положит конец конфликту. В нём также необходимо будет прописать, что крупные западные страны берут на себя обязательство профинансировать восстановление Украины. Тем временем Западу придётся отменить введённый им режим экономических санкций, который нанёс Европе больше вреда, чем России.