Independent: Википедии грозит блокировка в Великобритании из-за новых правил о проверке возраста пользователей

Википедия может уже скоро оказаться заблокированной на территории Соединённого Королевства, сообщает The Independent. По данным газеты, причина — в законопроекте «об обеспечении безопасности в интернете», который среди прочего предполагает обязательное внедрение механизмов проверки возраста посетителей сайтов, содержащих потенциально вредную для детей информацию.

Над Википедией нависла угроза блокировки на территории Великобритании в связи с находящимся на рассмотрении парламента страны законопроектом «об обеспечении безопасности в интернете», положения которого руководство онлайн-энциклопедии заранее отказалось соблюдать, пишет The Independent.

По информации газеты, возражения у Википедии вызвало включённое в законопроект требование обеспечить для всех публикуемых в сети материалов, несущих потенциальный вред для детей, механизмы для проверки возраста пользователей. В управляющем онлайн-энциклопедией «Фонде Викимедиа» выразили опасения, что под такое определение попадут отдельные её статьи — например, посвящённые половой жизни. Как подчеркнули в Викимедиа, если это всё-таки произойдёт, соблюдать требования закона фонд не станет.

Подобная позиция Викимедиа объясняется тем, что введение механизмов проверки возраста «будет противоречить нашей политике по сбору минимально возможного объёма информации о наших читателях и редакторах», пояснила в интервью британским СМИ представитель фонда Ребекка Маккиннон.

Как подчёркивает обозреватель The Independent, из-за такого подхода Википедия может столкнуться в Великобритании с различными мерами наказания — вплоть до блокировки.

По данным газеты, на этой неделе в британской палате лордов поспешили разъяснить, что закон об обеспечении безопасности в интернете не затронет онлайн-энциклопедию, а его основная задача — обеспечить, чтобы «технологии проверки возраста применяли лишь те сервисы, которые представляют наиболее серьёзный риск для детей».

Вместе с тем представитель британского отделения «Фонда Викимедиа» Люси Кромптон-Рид позднее заявила, что, хотя такой комментарий несколько обнадёживает, полагаться на «доброжелательность» со стороны властей фонд не хотел бы. По словам Кромтон-Рид, вероятность того, что «один из наиболее часто посещаемых сайтов в мире, который служит миллионам людей важнейшим и доступным источником знаний и информации», окажется недоступным для читателей и редакторов в Великобритании, «определённо сохраняется».

Как отмечает журналист The Independent, ранее опасения в связи с британским законопроектом уже высказали представители ряда мессенджеров, включая WhatsApp и Signal, которые заявили, что отдельные положения акта, вероятно, обяжут их осуществлять модерацию всех сообщений пользователей, проходящих через их инфраструктуру. По мнению руководства этих платформ, выполнить такие требования будет невозможно с технической точки зрения из-за действующих параметров безопасности, которые они неоднократно обещали не ослаблять.

В британском правительстве подчёркивают, что законопроект подобного ослабления не предполагает, а кроме того, чиновники несколько раз утверждали, что технология сквозного шифрования, использующаяся подобными мессенджерами, запрещена не будет. Тем не менее представители платформ считают, что подобные заверения должны быть зафиксированы законодательно, дабы исключить злоупотребления законом в дальнейшем — и уже предупредили, что скорее уйдут с британского рынка, чем станут соблюдать какие-либо нормы, вредящие безопасности, говорится в материале The Independent.

Незадолго до того, как британские представители Википедии озвучили свои предупреждения, «Фонд Викимедиа» был в очередной раз оштрафован в России за отказ удалять запрещённую российским законодательством информацию, упоминается в статье. По информации The Independent, общая сумма штрафов, наложенных на организацию Москвой, достигла 8,4 млн рублей.