ND: как в тоталитарном государстве — в Швеции раскритиковали законопроект ЕС о кибербезопасности

Европейская комиссия в настоящее время работает над новым законопроектом, который значительно усилит наблюдение за общением граждан Евросоюза. В случае принятия закона все телефонные звонки, текстовые сообщения, приложения для обмена сообщениями, электронные письма и многое другое будут отслеживаться. Это также относится к частным фотографиям и видео, сохранённым в облаке. За этим предложением стоит еврокомиссар от Швеции Илва Йоханссон, которая считает, что его следует использовать для предотвращения детской порнографии и груминга, пишет Nya Dagbladet.

Однако директор шведского VPN-провайдера Mullvad Ян Йонссон считает, что законопроекты такого рода посягают на частную жизнь людей и что их можно сравнить только с законами тоталитарных государств. В своей статье в газете Svenska Dagbladet Йонссон задаётся вопросом, почему журналисты не реагируют на инициативу соотечественницы, а шведское правительство и парламент молчат. Йонссон также упоминает о недавно принятом в Швеции законе о шпионаже, из-за которого потребовалось внести поправки в Конституцию страны, и считает, что это было сделано слишком легкомысленно и без обсуждения. По его мнению, тогда шведские журналисты «проснулись слишком поздно», отмечает издание.