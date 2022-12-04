Гринвальд: спецслужбы, пресса и ИТ-гиганты сообща подрывают свободу слова в США

Новый скандал вокруг цензуры в Twitter показал, что американское правительство, СМИ и крупные технологические корпорации действуют в одной связке. Их конечная цель — усилить контроль над самовыражением в Соединённых Штатах, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд.

Возможно, Гленн Гринвальд — главный и фактически один из немногих оставшихся сторонников первой поправки (конституции США. — ИноТВ) во всей прессе. Он пишет в Substack и выпускает ролики на Rumble. Он присоединится к нам сегодня вечером.

Гленн, большое спасибо, что пришли. Итак, (журналист. — ИноТВ) Мэтт Тайбби опубликовал только три твита, посвящённых этому очень длинному делу (о том, как Twitter блокировал неугодную демократам информацию. — ИноТВ), а репортёр NBC Бен Коллинз уже громко жалуется на то, что Илон Маск смеет обнародовать подробности о цензуре. Почему вся пресса выступает против свободы слова и раскрытия подробностей, о которых мы не знали до сих пор?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Потому что ведущие сторонники интернет-цензуры в США, каким бы сюрреалистичным это ни казалось, — сотрудники медиакорпораций, которые номинально являются журналистами. По сути, они были теми, кто захватил интернет, который, если говорить о соцсетях, до 2015 года практически не модерировался, за исключением очень небольшого количества призывов к насилию или раскрытия личной информации о человеке и тому подобного.

И они требовали усиления цензуры, поскольку пришли к убеждению, что Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу — а они считают его победу насмешкой, — из-за того, что в интернете была разрешена свобода слова, и что только цензура может «спасти» нас от такого события в будущем. И теперь они защищают тех, кто добивается цензуры, и приходят в ярость всякий раз, когда кто-то пытается восстановить немного свободы самовыражения в нашем дискурсе.

Что, на ваш взгляд, нам уже стало известно благодаря сообщениям Тайбби?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я думаю, в этом скандале с цензурой IT-гигантов был упущен один из самых важных моментов. Либеральные защитники цензуры обычно любят утверждать, что нельзя оспаривать автономные решения частных корпораций, поскольку те имеют право подвергать цензуре всё что хотят.

Но в подавляющем большинстве случаев, в том числе в тех, что мы обсуждаем сегодня вечером, мы видим всё больше доказательств того, что (подобная инициатива. — ИноТВ) часто исходит от Демократической партии, партии власти в Вашингтоне, которая велит этим компаниям: «Цензурируйте то! Цензурируйте это! И если вы этого не сделаете, то мы воспользуемся нашими юридическими и законодательными полномочиями, чтобы наказать вас за неповиновение».

Это незаконно. Я думаю, что есть довольно чёткие постановления Верховного суда по этому

поводу. Почему это продолжается?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Нам необходимы прецедентные разбирательства. На протяжении десятилетий Верховный суд сталкивался с прецедентами, когда городские власти угрожали книжным магазинам всевозможными расследованиями, если те отказывались снять с продажи определённую литературу. И Верховный суд неоднократно заявлял, что когда государство оказывает давление или заставляет частные компании проводить цензуру в его интересах, когда оно само не может сделать этого напрямую, то подобная практика также является нарушением свободы слова.

Они занимались этим открыто, Такер, в течение 18 месяцев. Демократическая партия созывала руководителей всех крупных технологических компаний и говорила им публично и настолько прямо, насколько могла: «Мы думаем, что вы цензурируете недостаточно контента, и если вы не начнёте цензурировать больше материалов, которые мы считаем опасными или разжигающими ненависть, то пострадаете от юридических и ответных репрессий». Это очень опасный и, на мой взгляд, неконституционный прецедент, который должен рассмотреть Верховный суд.

Каким образом бывшему сотруднику ФБР Джиму Бейкеру удалось стать главой юридического департамента Twitter? В нашей стране полно толковых юристов, но они наняли адвоката ФБР, замешанного в «рашагейте». На мой взгляд, это выглядит как средство контроля государственного агентства над социальной сетью.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Щупальца американских спецслужб присутствуют почти в каждом институте власти в нашей стране. Меня до сих пор шокирует: раньше подобное вызывало споры, а у ЦРУ были программы тайного влияния на новостные агентства, а теперь эти новостные агентства — CNN, NBC и остальные — нанимают орды бывших агентов госбезопасности, которые руководили ЦРУ, ФБР и АНБ, для распространения новостей. Они в одной связке.

Цензура ИТ-гигантов является важным инструментом спецслужб. Если кто-то пытается изменить сложившуюся ситуацию, эти бывшие люди из ЦРУ, Пентагона и прочих агентств, вскакивают и кричат: «Мы не можем позволить вам восстановить свободу слова!». В такой форме цензура является решающим оружием. То есть они (ИТ-гиганты и спецслужбы. — ИноТВ) полностью переплетены и интегрированы. И мы видим, какую роль бывший юрист американской спецслужбы Джим Бейкер, который стал юристом Twitter, сыграл в этой цензуре прямо перед выборами.

Это незаконно. Я к тому, что закон запрещает агентствам, Пентагону влиять на внутреннюю политику. И я не знаю, почему никто ничего не говорит об этом. Разумеется, вы говорите об этом уже пару десятков лет, и я это ценю. Гленн Гринвальд, были рады вас видеть.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер.

Спасибо.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2022 года.