Такер Карлсон: для нынешнего правительства цензура — ключевой элемент сохранения власти

Администрация Байдена продолжает попытки цензурировать неугодные для неё мнения, клеймя несогласных дезинформаторами. При этом спецслужбы, с согласия властей, активно вмешиваются во внутреннюю политику, поддерживая меры цензуры, сообщает аналитик Крис Бедфорд. Раньше попытки цензурировать кино, юмористов, политических комментаторов и журналистов воспринимались скептически, однако сегодня это стало очевидно, подчёркивает он.

Трудно поверить, что это действительно произошло, но не так давно администрация Байдена пыталась создать «Министерство правды» в нашей стране. Они наняли женщину, похожую на Мэри Поппинс — Нину Янкович, — чтобы заставить замолчать любого, кто критикует администрацию Байдена. Они по-прежнему делают это, хоть и скрытно. Они пытались действовать открыто, но у них не вышло, во многом в силу того, что Нина Янкович была слишком нелепа, чтобы народ повёлся на это. Она не скрывала политических убеждений, выглядела глупо и активно выступала за цензурирование любых новостей, которые наносили ущерб репутации Байдена. Она также активно публиковала разного рода видео. Давайте посмотрим.

НИНА ЯНКОВИЧ, исследователь в области информации, комментатор:

«Отмывание» информации — деяние ужасное!

Когда торговец лжёт, слова его звучат посулами напрасными.

Но стоит лжи попасть в конгесс или же в СМИ,

Не так все озаботятся источником «дезы».



Вот так и прячут маленькую-маленькую ложь!

Вот так и прячут маленькую-маленькую ложь!



Ложными данными с Украины Руди Джулиани ошарашил,

А тик-токеры кричат, что ковид нам всем не страшен!

Вот так дезинформацию нам с вами подают!

Пусть из наших кошельков им ни копейки не дадут!

Да уж. Лучше очнуться и разобраться в проблеме, иначе в будущем вам придётся постоянно просить разрешения пользоваться вашими самыми основными правами у таких вот людей. В конце концов её видео стали настолько позорными, что администрации Байдена пришлось уволить Янкович и свернуть проект «Министерства правды». Но они, разумеется, не оставили попыток подвергнуть американцев цензуре. Они не могут, ведь цензура для них — это ключевой элемент, краеугольный камень сохранения власти. К нам присоединяется Крис Бедфорд, член дискуссионного форума Common Sense Society («Общество здравого смысла»), с целью выяснить, что они делают сейчас, чтобы заткнуть вас. Крис, рады видеть вас. Нина Янкович была столь абсурдна, что ей пришлось уйти. Но они не остановились, потому что не могут, верно?

КРИС БЕДФОРД, член дискуссионного форума Common Sense Society: Всё так. А она на самом деле не совсем исчезла! В этом месяце её цитировал The New York Times, Bloomberg упоминал её слова. В казалось бы серьёзных публикациях были цитаты совершенно несерьёзного человека, касающиеся того, какие вопросы могут задавать сенаторы и конгрессмены, мы с вами или другие люди, по поводу нападения на Пола Пелоси. Согласно The New York Times, задавать вопросы — это «дезинформация», такое запрещено говорить. Она всё ещё в инфополе, и что хуже — она работает в британском аналитическом центре Centre for Information Resilience (Центр информационной устойчивости. — ИноТВ). Там есть ещё много таких клоунов. Они говорят, что компании по типу Cambridge Analytica и другие прореспубликанские фирмы, которые занимаются сбором информации тем же образом, что и Обама в своё время, якобы являются частью заговора христиан-националистов. И в то же время они (аналитики CIR. — ИноТВ) работают с экспертами Американского института предпринимательства (AEI) по вопросам войны на Балканах, а также с бывшими аналитиками из ЦРУ, поскольку разведсообщество пытается дать оценку деятельности вражеских стран в деле дезинформации, шпионажа и другой активности во время вооружённого конфликта. Они легко сотрудничают со сторонниками демократов, которые приходят и пытаются работать, как она (Янкович. — ИноТВ) в Министерстве внутренней безопасности. Они обращаются с вами, как с террористами, именно в таком ключе. Они смешивают отчёты в кучу, заставляют бывших директоров ЦРУ и ФБР выступать, поддерживать это и сгущать краски. Мне даже не верится, что такие люди, как Гленн Гринвальд, были абсолютно правы, когда начали говорить об этом с самого начала.

Тогда нужно упомянуть и Алекса Джонса, который говорил, что наши спецслужбы вмешиваются во внутреннюю политику. Я и другие люди говорили, что это невозможно, это незаконно и безнравственно! Это тоталитаризм! Такое не может происходить, вы сумасшедшие! Но это действительно открыто происходит!

КРИС БЕДФОРД: Сначала, когда это стало выходить наружу, я был настроен скептически. Когда начали говорить, что службы, созданные для борьбы с «Аль-Каидой»*, однажды возьмутся за американских граждан, я сказал, что это смехотворно! Но вскоре я откинул свои предубеждения. Я увидел и почувствовал эту боль, было тяжело находиться рядом с крайне напуганными людьми. Но все они были совершенно правы! Сейчас выясняется, что правительство работало с Twitter; оказывается, что правительство «отменяло» учёных, врачей, людей, которые потом оказывались совершенно правы! И в то же время компании по типу Google сотрудничают с The New York Times, а также с зарубежными дезинформационными аналитическими центрами, чтобы заткнуть журналистов, остановить работу в местах, где я раньше работал, — федералисты упраздняют их возможность зарабатывать на рекламе. Это губительная компания, она связана с информационными системами и банковским сектором, о чём вы упомянули. Это также касается юмористических шоу и кино. У нас в стране что, больше не может вестись открытая дискуссия?

Нет, не может. Это угрожает их власти. Если тут будет открытый диалог — они не смогут победить. Они конечно же проиграют. Крис Бедфорд, прекрасное резюме ситуации! Спасибо, что присоединились к нам!

КРИС БЕДФОРД: Рад был вас видеть!

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2022 года.