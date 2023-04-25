RMF24: единственный в Польше ядерный реактор, производящий медицинские радиоизотопы, может остановиться

Угроза нависла над здоровьем тысяч пациентов в Польше. Как передаёт RMF24, единственный ядерный реактор страны, производящий медицинские радиоизотопы, может остаться без обслуживающего персонала. Работники грозятся уйти в частные компании из-за низкой зарплаты. В таком случае десятки больниц в Польше останутся без необходимых лечебных препаратов. Более того, без персонала встанет вопрос и о будущем самого ядерного реактора.

Реактор «Мария» в местности Щверки под Варшавой — единственный действующий на сегодняшний день в Польше ядерный реактор. Его работа имеет ключевое значение для жизни и здоровья тысяч пациентов. Он занимается производством медицинских радиоактивных изотопов, которые используются в лечении и диагностике рака. «Мария» снабжает материалом десятки больниц в Польше. Этот реактор уже проработал 49 лет, и сейчас на его модернизацию правительство выделило почти 100 млн злотых. «Вопрос состоит лишь в том, будет ли кому на нём работать. Многие грозятся уйти. Они обращают внимание на то, что их зарплата слишком низкая», — пишет на RMF24 корреспондентка Магдалена Грайнерт.

«То, что мы производим, распадается в течение нескольких дней, поэтому это нельзя хранить. Если реакторы не будут работать, лечение больным не будет оказано…» — сказал радиостанции один из сотрудников реактора. «Если мы не будем производить эти полупродукты, то, скорее всего, их можно будет найти где-то в Западной Европе или в других местах в мире. Вопрос только в том, за какую сумму», — добавляют его коллеги.

Работники реактора, которых сейчас примерно 100 человек, грозятся покинуть своё место работы, потому что частные компании готовы заплатить за их квалификацию примерно в два, три, если не четыре раза больше. Сейчас они на вес золота, ведь найти сотрудника с таким опытом практически граничит с чудом. В прошлом году реактор покинула группа молодых людей, активных на рынке труда, которые осознали цену своей работе.

«Сотрудники всё более решительны в том плане, чтобы перестать смотреть на то, что они делают и насколько важна их работа с точки зрения национальной безопасности и потребности в радиоизотопах. И в какой-то момент верх возьмёт возможность заработать больше денег и позаботиться о себе и своих семьях», — объясняет сотрудник. «Некоторые ещё не ушли, потому что они чувствуют ответственность за свою работу, за то, что мы обеспечиваем нуждающихся лекарствами для лечения и диагностики. Но сколько это может продолжаться?» — задаётся вопросом другой.

Важно и то, что сейчас в Польше начинает развиваться атомная энергетика. Такие условия могут, безусловно, стать стимулом для принятия решения о смене места работы. Недавно появилась информация о строительстве малых реакторов ММР. Это большой шанс для сотрудников, которые уже получили опыт работы внутри реактора.

Радиостанция рассказывает, что на сегодняшний день Польша и Европа сами обеспечивают себя радиофармпрепаратами, но если будут длительные простои в работе, то у них могут возникнуть проблемы. В свою очередь, Россия, которая стремится стать главным поставщиком этих ключевых веществ, строит второй реактор для этой цели.

Сотрудники реактора «Мария» также предупреждают, что возможное закрытие реактора

может занять 5—10 лет и потребует их присутствия. Нужно много денег и людей, которые знают, как это делать, и, прежде всего, время, чтобы сделать всё это безопасно. «Такой реактор, как «Мария», не закрыть за неделю, это не убрать товар с полок, как в продуктовом магазине, и продать его кому-то другому. Это делается несколько иначе. Необходимо очень много работы и опыта, чтобы совершить это безопасным путём», — подчёркивают они.

Уже с сентября месяца ведутся ремонтные работы на объекте реактора «Мария», поэтому лечение многих пациентов откладывается. Возобновление работы планируется на июнь или июль, однако если это не произойдёт, то последствия для больных будут плачевными. Если отключение продлится дольше или другой реактор выйдет из строя, это будет фатально для пациентов, резюмирует RMF24.