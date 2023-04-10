SRF: торговать с Россией нельзя — но не все в Швейцарии придерживаются санкций

У Швейцарии сейчас практически нет товаров, которые было бы разрешено экспортировать в Россию в соответствии с действующим санкционным режимом, отмечает швейцарский телеканал SRF. Тем не менее не все компании придерживаются установленных правил. Как считают в Департаменте экономики страны, порой нарушения осуществляются непреднамеренно, по халатности.

18 мая 2022 года таможенники остановили экспедитора на таможенном посту вблизи Мендрисио. Он хотел экспортировать 1850 кг смазочных материалов — в Россию, сообщает швейцарский телеканал SRF. Смазочные материалы могут быть полезны для промышленности этой страны, поэтому их экспорт запрещён из-за военной спецоперации на Украине.

Весь заявленный экспорт в Россию, как и импорт оттуда, проверяется, объяснила начальник отдела безопасности товаров Федерального ведомства по таможенной и пограничной безопасности Александра Майер. «За это время мы сообщили о 126 поставках в Департамент экономики Швейцарии и проверили ещё 500 поставок. Это промышленные товары всех видов, мебель и предметы роскоши», — отметила она.

Департамент экономики Швейцарии (Seco) должен рассмотреть отдельные нарушения. До сих пор было только два наказуемых нарушения, имеющих юридическую силу. На запрос телеканала SRF в Департаменте экономики ответили: «Обработка сообщений о подозрительных случаях требует много времени и ресурсов. Приходится давать дополнительные разъяснения. Ввиду большого и растущего числа сообщений о нарушениях необходимо соответствующим образом расставить приоритеты в обработке».

Одно из двух решений о наложении штрафа касается дела о смазочных материалах. Департамент экономики открыл дело против швейцарской компании в сентябре 2022 года. Любое лицо, намеренно нарушившее запрет на экспорт, может быть наказано тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом в размере до одного миллиона франков, сообщает SRF.

Но поскольку компания, по мнению Seco, нарушила правила по халатности, наложенный штраф сравнительно невелик и составляет всего 4,5 тыс. швейцарских франков. Согласно решению о наложении штрафа, управляющий директор компании не знал о запрете.

Большинство нарушений выявляются таможенной службой, поскольку компании сами отмечают в декларации, что их экспорт должен идти в Россию. «На сегодняшний день сложилась ситуация, когда те, кто составляет декларации и сообщает об этом, не знают о правилах», — пояснила Майер.

Чем можно объяснить такое незнание — после года боевых действий на Украине, после широких дебатов о санкциях? «Санкционные правила корректировались множество раз. Ассортимент товаров, которые подвергаются регулированию, постоянно меняется. Нарушения всё ещё могут происходить из-за недостаточной осторожности», — рассказала начальник отдела безопасности товаров службы таможенной и пограничной безопасности Александра Майер.

Между тем, в Швейцарии сейчас практически нет товаров, которые можно экспортировать в Россию — исключения на данный момент касаются некоторых лабораторных реагентов и медицинских препаратов, подчёркивает швейцарский телеканал SRF.