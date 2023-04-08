Das Erste: Хабек предложил жёстче следить за соблюдением антироссийских санкций

15:06
Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России
Аделия Петросян заявила, что не считает себя самой талантливой фигуристкой России.
15:01
Коростелёв назвал причину падения в финале спринта на Кубке России в Кировске
Лыжник Савелий Коростелёв назвал причину падения в спринте на этапе Кубка России в Кировске.
15:01
Акинфеев заявил, что мечтает ещё раз выиграть трофей с ЦСКА
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, осталась ли у него какая-то футбольная мечта.
15:00
Ковитиди назвала поиск предателей на Украине и в США способом спасения репутации НАТО
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США.
14:59
Песков — о словах Макрона про ядерное оружие: давно не слышали от него такой критики США
Россия давно не слышала от президента Франции Эммануэля Макрона такой яростной критики в адрес США, как та, что была высказана им во время визита в Китай, где политик заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
14:51
В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе «Динамо» к Черчесову
В венгерском «Ференцвароше» прокомментировали информацию об интересе к главному тренеру команды Станиславу Черчесову со стороны московского «Динамо».
14:48
Власти Херсонской области: в результате обстрела ВСУ разрушена школа
В результате обстрела ВСУ села Макаровка Херсонской области была разрушена школа.
14:37
Чалов разрешил Геничу не приходить после спора на игру ЦСКА в футболке «Спартака»
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов предложил новое наказание для комментатора Константина Генича за поражение в споре.
14:36
ВСУ выбили из укрепрайона на юго-западе Артёмовска
Украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
14:34
Myśl Polska: Зеленский не стал извиняться за преступления Украины во время визита в Польшу
Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу не стал признавать исторические преступления украинских националистов, такие как Волынская резня. Приезд политика в Варшаву не привнёс позитивной динамики в отношения двух стран, считает обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
14:32
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.
14:21
Футболисты «Торпедо» вышли на матч с «Факелом» в майках с комментариями болельщиков
Игроки московского «Торпедо» вышли на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» в футболках с комментариями болельщиков.
14:19
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
14:17
Капризов заявил, что ему было тяжело пропускать игры «Миннесоты» из-за травмы
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что ему было тяжело находиться вне команды из-за травмы.
14:11
В Финляндии открыли сбор подписей за закрытие консульства России на Аландских островах
В Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.
14:10
Гаджиев считает, что Нурмагомедов готовится вернуться в спорт через футбол
Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении в спорт бывшего российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова.
14:04
Непомнящий: в плохие дни я играю в стиле обезьяны
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил, может ли сравнить свой игровой стиль с каким-либо животным.
13:55
Минобороны: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожены до 80 украинских военных
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих.
13:51
ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 370 бойцов ВСУ
На Донецком направлении за сутки уничтожены до 370 украинских военных и наёмников.
13:49
Ретивых: пожалел, что не бросился за Большуновым
Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что не удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка России в Кировске.
13:47
Юсиф Эйвазов назначен директором театра оперы и балета Азербайджана
Оперная певица Анна Нетребко поздравила своего мужа, тенора Юсифа Эйвазова, с назначением на пост руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
13:45
Минобороны: Вооружённые силы Абхазии начали учения
Вооружённые силы Абхазии начали учения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
13:44
Фетисов заявил, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что российским спортсменам не следует участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
13:43
Краснов: хотелось больше конкуренции составить Большунову
Лыжник Андрей Краснов, завоевавший серебро в спринте, прокомментировал результаты гонки на этапе Кубка России в Кировске.
13:40
Глава крымского парламента назвал оптимальный способ урегулирования конфликта на Украине
Самый реалистичный вариант урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что разные её регионы выберут свою политическую судьбу. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
13:37
Суд в Москве зарегистрировал протоколы о правонарушении против Wikimedia и Twitch
Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении компании Wikimedia Foundation и видеостримингового сервиса Twitch.
13:35
Sport24: Костомаров хочет начать двигаться и выйти из больницы
Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстановление после болезни в больнице.
13:32
Степанова — о спринте на Кубке России: хотелось ущипнуть Непряеву в финале
Лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями после спринта на Кубке России в Кировске.
13:25
Российский лётчик Су-27 одним боевым вылетом лишил ВСУ двух вертолётов и одного Су-25
Российский лётчик Су-27 Алан Датиев за один боевой вылет поразил два украинских вертолёта, после чего лишил ВСУ штурмовика Су-25, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
13:17
Непряева — о победе в спринте: рада, что сегодня смогла подтвердить свой авторитет
Лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в спринте на этапе Кубка России в Кировске.
13:17
Артиллерия ВС России уничтожила позиции ВСУ в ДНР после их вскрытия беспилотниками
Российская артиллерия нанесла удары по огневым позициям украинской армии на Краснолиманском направлении в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр», которая действует в Донбассе.
13:16
Глава Минздрава России Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.
13:12
«Акрон» сыграет матч Кубка России со «Спартаком» в Жигулёвске
Тольяттинский «Акрон» сообщил, что сыграет матч второго этапа 1/2 финала «Пути регионов» с московским «Спартаком» в Жигулёвске.
13:11
Большунов — о победе в спринте на КР: было ускорение после старта, и там уже работал до финиша
Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кировске.
13:02
«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 37,2 млн кубометров
«Газпром» транзитом через Украину подаёт газ для Европы в объёме 37,2 млн куб. м в сутки через ГИС «Суджа».
13:02
Российские бойцы под командованием капитана Михеева десять раз отразили контратаки ВСУ
Российское подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева в круговой обороне отбило контратаки украинских военных в зоне СВО не менее десяти раз, при этом были уничтожены танк и большое количество живой силы противника, сообщило Министерство обороны России.
12:58
Большунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кировске
Александр Большунов выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.
12:51
Авиакомпаниям предложили изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке
Извержение вулкана «Безымянный» на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.
12:48
Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал, как изменился уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения российских клубов от европейских турниров.
12:48
Знакомая Владлена Татарского назвала его открытым человеком с широкой душой
Военкор Владлен Татарский был открытым человеком с широкой душой, он с первых секунд становился другом, рассказала знакомая погибшего Александра Темнолесова на церемонии прощания с мужчиной.
12:48
Непряева выиграла спринт на Кубке России в Кировске
Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кировске.
12:41
Жулин раскритиковал иностранных фигуристов Вагнер и Риппона за выпады в адрес россиян
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о критике Эшли Вагнер и Адама Риппона в адрес россиян.
12:34
Вице-премьер Италии: Берлускони рассказал, что чувствует себя хорошо
Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони сообщил, что чувствует себя хорошо.
12:34
Чеферин назвал празднование Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным.
12:31
Военный эксперт Безсонов: Татарский не раз говорил, что готов отдать жизнь за Россию
Военный эксперт Даниил Безсонов, пришедший проститься с Владленом Татарским, рассказал, что военкор хорошо умел доносить до тех, кто не очень понимает смысл происходящего в Донбассе, за что там идёт сражение.
12:30
Непомнящий отметил свой опыт перед матчем за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
12:23
ЦСКА и «Урал» 19 апреля сыграют первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание первых матчей финала «Пути РПЛ» Кубка России и игр второго этапа 1/2 финала «Пути регионов».
12:14
Голикова: число зарегистрированных безработных с начала года снизилось на 23 тысячи
Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тыс. человек.
12:13
«Военная хроника»: ЧВК «Вагнер» начала отрезать ВСУ от снабжения в Артёмовске
Российские силы начали отрезать ВСУ от снабжения в Артёмовске (Бахмуте): удары наносятся по скоплениям техники на переправах в районе трассы О-056 (Артёмовск — Хромово — Часов Яр) и трассы Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья.
12:12
РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона
Стало известно расписание всех матчей Российская премьер-лиги (РПЛ) до конца сезона-2022/23.