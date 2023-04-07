Times: Bank of America извинился за «слишком пророссийские» замечания об Украине

Bank of America был вынужден свернуть один из своих регулярных интернет-форумов — посвящённый глобальной политике. Некоторым участникам не понравилось мнение выступающих о конфликте на Украине. Их взгляды назвали слишком пророссийскими, а позже пожаловались, что не было ни одного выступающего, поддерживающего украинскую точку зрения, пишет The Times.
Представителям Bank of America пришлось свернуть двухдневную интернет-конференцию, посвящённую глобальной политике. Некоторым клиентам не понравились ремарки представителей банка о войне на Украине.
Британская газета Times отмечает, что участники конференции жаловались на пророссийские тезисы организаторов в разговоре об украинском конфликте. Представители банка были вынуждены отменить три сессии, а выступавших заставили принести извинения.
«Я всё ещё не могу понять, почему американские банки приглашают на мероприятия спикеров, которые так часто выдают тезисы Москвы про войну на Украине», — цитирует газета сообщение Тимоти Аша, лондонского представителя компании BlueBay Asset Management. «Насколько я помню, в военных преступлениях обвиняли Путина, а не Джо Байдена».
The Times пишет, что представитель Bank of America выступил с заявлением: «Bank of America Global Research часто проводит дискуссионные форумы для своих клиентов. Все наши внешние докладчики являются независимыми людьми, а высказанные ими различные мнения — их собственная точка зрения. Мы принесли извинения тем клиентам, которые выразили своё неудовольствие по поводу некоторых высказываний».
Однако The Times отмечает, что не все участники форума остались довольны таким объяснением. Тимоти Аш позже добавил: «Если вы собираетесь говорить о войне на Украине, думаю, вам стоило пригласить хотя бы одного человека, который изложит точку зрения Украины».
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