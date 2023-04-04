Дуглас Макгрегор: Вашингтон в плену эмоций, поэтому их план уничтожить Россию провалится
В Вашингтоне не думают — там поддаются эмоциям. В Вашингтоне с самого начала сделали все возможные ложные и вводящие в заблуждение предположения. Но самое главное, что там почувствовали, что это — прекрасная возможность сломить Россию, навредить ей, и наказать её, и в конечном итоге добиться смены режима и разрушить экономику. Уничтожить Россию — последнее препятствие для того, чтобы денационализировать Европу, открыть границы и завезти мигрантов из Африки, Ближнего Востока и других регионов. Мы почувствовали, что можем уничтожить Россию, в чём уже добились большого успеха, уничтожив большую часть Европы и, кстати, нашу собственную страну.
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