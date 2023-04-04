Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Вашингтоне не думают, а вместо этого руководствуются эмоциями. В начале спецоперации на Украине там почувствовали, что это прекрасная возможность уничтожить Россию, однако свою ошибку там не признают: когда эти планы провалятся, Белый дом надеется отвлечь американцев другими темами.

В Вашингтоне не думают — там поддаются эмоциям. В Вашингтоне с самого начала сделали все возможные ложные и вводящие в заблуждение предположения. Но самое главное, что там почувствовали, что это — прекрасная возможность сломить Россию, навредить ей, и наказать её, и в конечном итоге добиться смены режима и разрушить экономику. Уничтожить Россию — последнее препятствие для того, чтобы денационализировать Европу, открыть границы и завезти мигрантов из Африки, Ближнего Востока и других регионов. Мы почувствовали, что можем уничтожить Россию, в чём уже добились большого успеха, уничтожив большую часть Европы и, кстати, нашу собственную страну.

Эти предположения и цели ошибочны, но в Вашингтоне пошли на поводу у эмоций, а теперь их просят сделать шаг вперёд и признать, что они ошиблись, что их предположения были неверны. Никто в Вашингтоне никогда не признаёт свои ошибки.

Они надеются, что в конечном итоге, когда их план провалится — а так и будет, он провалится, — мы уйдём, и они смогут обратиться к СМИ, которые выполняют их указания, и попросить их сменить тему, обсуждать что-то другое и надеяться, что американские избиратели об этом забудут. Потому что американцы очень хорошо умеют забывать то, что они не хотят помнить. Так что это действительно лишь эмоции в самом худшем проявлении.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2023 года.