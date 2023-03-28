Times: у США новая цель в украинском конфликте — возврат к прежним границам страны

США долгое время сдерживали свою политику в отношении Украины соображением, чтобы конфликт не перерос в прямое противостояние России и Запада, пишет The Times. Но, по словам источника издания в администрации президента США, теперь позиция изменилась и Вашингтон хочет, чтобы российские военные вернулись за прежние границы Украины.

США и их союзники по НАТО стали поставлять Украине более совершенное и мощное оружие, пишет The Times. Автор статьи отмечает, что Байден в своей политике в основном руководствовался стремлением избежать того, чтобы конфликт на Украине не перерос в региональный или, того хуже, в прямую конфронтацию между Россией и НАТО. При этом в Вашингтоне стараются держать в уме то, что Россия — ядерная держава. И этот факт ещё больше подчеркнуло заявление президента Путина о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Однако, как пишет автор статьи, несмотря на ядерные угрозы Москвы, НАТО, наоборот, стало смелее. Если брать только США, то они за год поставили оружия на сумму более $32 млрд, включая мощнейшую систему HIMARS. Если же анализировать поставки от всей коалиции из 54 стран, то она передала Киеву более 1000 танков и другой бронетехники, 800 гаубиц, 50 современных реактивных систем залпового огня и 2 млн артиллерийских снарядов.

Публично западные страны не говорят о том, что хотят добиться поражения России. По словам Байдена, они хотят «помочь Украине защититься от российской агрессии и обеспечить максимально сильную военную позицию Киева, когда придёт время для урегулирования путём переговоров».

Но теперь, похоже, стратегия стала более жёсткой. «Мы хотим, чтобы Украина победила и сохранила всю свою территорию, — заявил собеседник издания из администрации США. — Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это будет означать возвращение территории, оккупированной* русскими».

При этом собеседник издания отметил, что уход российских военных со своих позиций будет воспринят как желательный результат. Впрочем, он признаёт, что в ближайшее время этого можно не ждать. По его словам, Россия не проявляет интереса к переговорам. «Поэтому наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране», — приводит издание слова американского чиновника.

Поэтому они ожидают, что к осени в украинской армии появятся американские танки Abrams M1A1, немецкие Leopard и британские Challenger, а также противоракетная система Patriot. Впрочем, от поставки F-16 США отказываются, зато, возможно, они разрешат другим это сделать, а Польша и Словакия пришлют свои МиГ-29.

Автор статьи в The Times считает, что, возможно, всё это западное оружие поможет положить конец конфликту. Но при этом он задаётся вопросом, «на который никто на Западе не может ответить»: если российские войска отступят, что будет делать Путин дальше?

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).