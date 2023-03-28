Боятся реакции Кремля и раскола в НАТО — Focus объяснил, почему США поставляют Украине оружие с ограничениями

У боевых систем, которые американцы отправляют Киеву, есть ограничения, пишет Focus. И связано это не только с секретностью и определёнными экспортными ограничениями, но также с нежеланием спровоцировать Россию. США соблюдают осторожность и потому, что в Европе расширения конфликта боятся ещё сильнее и любые необдуманные действия могут привести к подрыву единства в НАТО.

США поставляют Украине урезанные версии боевых систем, сообщает Focus. К примеру, американцы отказались отправлять Киеву танки Abrams с бронёй из обеднённого урана или гаубицы M777 с полноценной навигацией. Но с чем это связано? С экспортными ограничениями или страхом перед возможной реакцией России?

Некоторые военные эксперты убеждены в том, что это нормальная практика и ничего особенного в ней нет. Такие экспортные варианты танков использовались в Египте, Саудовской Аравии и Ираке. Все информационно-управляющие системы интегрированы в командные структуры НАТО, и потому могут использоваться только в рамках операций альянса, объясняют они.

Но ситуация с системами залпового огня HIMARS выглядит иначе, отмечают специалисты. Дело в том, что США специально поставили Киеву установки, способные стрелять только ракетами с дальностью полёта 60 км. То есть даже если бы украинские военные смогли раздобыть дальнобойные ракеты в других местах, они бы не смогли их использовать.

Анонимный источник в американском правительстве заявил, что это связано с опасениями Вашингтона по поводу возможного «расширения конфликта со стороны Москвы». При этом европейцы боятся этого ещё сильнее, так что администрация главы Белого дома Джо Байдена проявляет сдержанность, дабы не подорвать единство в НАТО.

В альянсе не раз подчёркивали, что не хотят быть стороной в боевых действиях и не позволят втянуть себя в конфликт. Немецкий военный эксперт Густав Грессель считает, что это правильная позиция, но в то же время критикует Вашингтон за попытку поставить главу Кремля Владимира Путина в патовую ситуацию с помощью микроменеджмента. По его словам, это невозможно, так как боевые действия — это очень сложный и хаотичный процесс: «Таким образом мы только сигнализируем Путину, что у него есть шанс победить, просто всё это переждав. Для него любая сдержанность в поставках западного вооружения — это сигнал, что мы не воспринимаем ситуацию всерьёз».