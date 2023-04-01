N-TV: депутаты левых и АдГ пропускают заседания в бундестаге чаще других

Анализ данных за текущий законодательный период показал, депутаты каких партий чаще всего отсутствуют на голосованиях в бундестаге, сообщает немецкий телеканал N-TV. Выяснилось, что чаще всего заседания пропускают члены Левой партии и «Альтернативы для Германии». В АдГ объяснили, что число «прогулов» выше среднего объясняется болезнью депутатов, и их отсутствие по уважительной причине является нормальным.

Члены Левой партии и АдГ особенно часто отсутствуют на голосованиях в бундестаге, показал анализ данных, представленный телеканалом N-TV со ссылкой на исследование журнала Der Spiegel.

По данным издания, оно проанализировало текущий законодательный период. Согласно отчёту, члены левой парламентской группы отсутствовали чуть менее чем на каждом пятом из 76 рассмотренных голосований, в то время как парламентарии «Альтернативы для Германии» отсутствовали более чем на каждом седьмом.

В соответствии с собранными данными, депутаты СДПГ, СвДП и зелёных оказались более добросовестными, продолжает немецкий телеканал. Их представители отсутствовали в среднем на каждом одиннадцатом голосовании, в парламентской группе ХДС/ХСС отсутствующие замечены на каждом десятом голосовании. В принципе, присутствие на заседаниях в дни их проведения является обязательным, и члены парламента должны участвовать в поимённом голосовании, отмечает N-TV.

«Альтернатива для Германии» объясняет количество прогулов «выше среднего» болезнью. Если депутаты отсутствуют по понятной причине, это «нормально», в противном случае — нет, сказал Ян Корте, парламентский секретарь Левой партии. «И, конечно, мы тогда говорим об этом», — добавил он.

Севим Дагделен оказалась самым часто отсутствующим членом Левой партии: она пропустила 45 из 76 заседаний. «Если г-жа Дагделен не посещала заседания и поимённые голосования в немецком бундестаге, то это было вполне обоснованно», — заявили в её офисе.

В бундестаге Германии 20-го созыва заседают 736 депутатов, отмечает N-TV. Из них 206 принадлежат СДПГ, 197 — ХДС/ХСС, 118 — Союзу 90/Зелёные, 92 — СвДП, 78 — «Альтернативе для Германии» и 39 — парламентской группе Левой партии. Шесть парламентариев не имеют парламентской группы, сообщает немецкий телеканал.