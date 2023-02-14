СТРАНА: депутаты Рады собираются отменить 8 Марта, Первомай и День Победы

15:12
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента
Бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.
15:09
Путин 15 февраля обсудит с кабмином направления налогового администрирования в 2023 году
Президент России Владимир Путин 15 февраля проведёт совещание с членами правительства, на встрече обсудят основные направления налогового администрирования в 2023 году.
15:09
В сети появилось видео драки футболистов «Шинника» и «Миная»
Опубликовано видео с фрагментом драки между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в отеле на зимних учебно-тренировочных сборах в турецком Белеке.
15:06
ЕС включил Россию в список стран — налоговых убежищ
Евросоюз включил Россию, Виргинские острова, Коста-Рику и Маршалловы острова в перечень стран — налоговых убежищ.
15:06
В Удмуртии за год выявили 18 нелегальных финансовых организаций
В Удмуртии выявили 16 организаций с признаками нелегального кредитора и две финансовые пирамиды по итогам 2022 года.
15:03
Аналитики назвали вакансию главного бухгалтера самой высокооплачиваемой в Ульяновске в феврале
Сервис SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Ульяновске.
15:00
В 2022 году библиотеки Украины уничтожили более 20 млн книг на русском языке
В рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.
15:00
Врач Зубарева дала рекомендации по соблюдению питьевого режима
Врач-терапевт, нутрициолог, основательница Клиники превентивной и антивозрастной медицины доктора Зубаревой Наталья Зубарева рассказала, как приучиться соблюдать питьевой режим.
14:58
Школьники ЯНАО пройдут курс обучения карьерной грамотности
В Ямало-Ненецком автономном округе для школьников 7—8 классов проведут уроки карьерной грамотности.
14:57
В Подольске установят стелу воинской славы
В Подольске стелу «Населённый пункт воинской доблести» установят в 2023 году. Она появится на бульваре 65-летия, в начале аллеи героев Великой Отечественной войны.
14:55
Актёр Мадянов рассказал о работе над ролью в сериале «Шаляпин»
Актёр Роман Мадянов рассказал о своей работе над ролью в новом сериале «Шаляпин», где он сыграл антрепренёра артиста Михаила Лентовского.
14:55
Музеи Москвы по итогам 2022 года приняли рекордное за 30 лет число посетителей
Столичные музеи в 2022 году посетили 16,7 млн человек — это самый высокий показатель за последние 30 лет.
14:55
Офис омбудсмена Украины сообщил о жалобах перемещённых лиц на отсутствие положенных выплат
Внутренне перемещённые лица на Украине начали обращаться в офис омбудсмена страны с жалобами на отсутствие положенных выплат на проживание.
14:54
В Турции спустя более восьми суток после землетрясения спасена 26-летняя девушка
В турецком Хатае спустя более восьми суток после землетрясения из-под завалов спасена 26-летняя девушка.
14:53
В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами
Руководство «Шинника» высказалось по поводу инцидента с участием футболистов ярославской команды и украинского клуба «Минай».
14:53
Исследование: 81% россиян допускают возможность браков в зрелом возрасте
Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберНПФ провели совместное исследование, в ходе которого большинство россиян — 81% — выразили мнение, что вступить в брак в зрелом возрасте можно.
14:53
В Норвегии анонсировали передачу восьми танков и прочей военной техники для ВСУ
Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что страна поставит на Украину восемь танков, до четырёх машин поддержки и средства на боеприпасы и запчасти.
14:50
Министр обороны Турции отменил участие в заседании НАТО из-за работы в зоне землетрясений
Министр обороны Турции Хулуси Акар отменил своё участие в заседании НАТО, это связано с работами по ликвидации последствий землетрясений в стране.
14:50
Школьные службы примирения помогли разрешить почти две тысячи конфликтов в 2022 году
Почти 2 тыс. конфликтных ситуаций в школах столицы удалось решить при содействии школьных служб примирения (ШСП) в 2022 году.
14:47
Исполнительница роли Пуговки Старшова появится в продолжении сериала «Папины дочки»
Екатерина Старшова, исполнившая роль младшей дочери Пуговки в сериале СТС «Папины дочки», появится в его продолжении.
14:45
ВС России уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях.
14:44
Консульство России: конфликт между футболистами в Анталье был спровоцирован украинцами
В генеральном консульстве России в Анталье рассказали, кто стал виновником конфликта с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай».
14:38
Войска России уничтожили пункт управления подразделением РЭБ ВСУ в Харьковской области
Войска России уничтожили пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщило российское Министерство обороны.
14:37
Боксёры из Чехии бойкотируют чемпионаты мира в знак протеста против руководства IBA
Руководство Чешской боксёрской ассоциации (CBA) высказалось о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года.
14:36
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустили из исправительной колонии
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
14:35
Российские ВКС сбили украинские самолёты в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 и Ми-8 в небе над ДНР за минувшие сутки.
14:29
В московском сервисе «Банк технологий» появился раздел с разработками ведущих вузов России
В московском сервисе «Банк технологий» появился раздел с разработками ведущих вузов России «Перспективные технологии».
14:29
В Удмуртии финансирование медпомощи по полисам ОМС увеличили на 10%
В Удмуртии финансирование медицинской помощи по полису ОМС в 2023 году увеличилось на 10%, или на 2,5 млрд рублей к уровню прошлого года.
14:29
В Москве цены на недвижимость на вторичном рынке снизились на рекордные 1,3%
Аналитики федеральной компании «Этажи» провели исследование и выяснили, что Москва лидирует по темпам снижения цен на вторичном рынке жилья в России. Средняя стоимость недвижимости в столице упала на 1,3%.
14:26
Прощание с режиссёром Вадимом Абдрашитовым состоится 16 февраля в Доме кинематографистов
Прощание с режиссёром Вадимом Абдрашитовым пройдёт 16 февраля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.
14:25
Полиция Антальи не стала никого задерживать после драки игроков «Шинника» и «Миная»
Представители полиции Антальи отреагировали на инцидент с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай».
14:24
Глава МИД Польши заявил, что все выпускники МГИМО уволены из министерства
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из министерства.
14:17
Суд Южной Кореи одобрил въезд двух россиян, которые жили в аэропорту несколько месяцев
Южнокорейский суд своим постановлением отменил решение миграционной службы в отношении двух россиян, которым ранее отказали в предоставлении статуса беженцев.
14:15
Гендир «Шинника»: устанавливаем степень тяжести травм футболистов после драки с украинцами
Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков высказался по поводу драки между футболистами российской команды и украинского клуба «Минай».
14:14
В Киргизии сообщили, что экс-президента Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится под арестом по ряду уголовных дел, выпустят из колонии в ближайшее время.
14:09
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Краматорске, который расположен на севере ДНР. По данным «СТРАНА.ua», там объявлена воздушная тревога.
14:08
Politico: губернатор китайского Синьцзяна отменил визиты в Париж и Брюссель
Губернатор Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз отменил визит в Париж и Брюссель.
14:03
Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции возросло до 31 974.
14:01
Испания не сможет помочь Украине с поставкой истребителей
Испания не сможет помочь Украине с поставкой истребителей, у королевства нет таких боевых самолётов, о которых его просит Киев, заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, участвующая во встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.
14:00
СЭ: РФС рассматривает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами
Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной России с клубами бразильской серии А.
13:56
Глава Минобороны ФРГ не ожидает скорого завершения конфликта вокруг Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что конфликт на Украине не будет завершён в краткосрочной перспективе.
13:54
Пушилин заявил, что ВСУ пока не планируют сдавать Артёмовск без боя
ВСУ не собираются пока отдавать Артёмовск без боя, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
13:52
«Матч ТВ»: «Зенит» не отпустил Сутормина в аренду в ЦСКА
Московский ЦСКА в зимнее трансферное окно планировал арендовать полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.
13:48
Омбудсмен Сердюкова: Киев впервые передал ЛНР пленных без следов пыток
Украинская сторона впервые передала России пленных бойцов из ЛНР без следов пыток, сообщила РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
13:46
Пушилин сообщил об ожесточённых боях на юго-востоке Угледара
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об ожесточённых боях на юго-востоке Угледара.
13:42
В Турции спустя восемь дней после землетрясения из-под завалов спасены два брата
В турецком городе Кахраманмараш спустя восемь дней после землетрясения из-под завалов спасены два брата.
13:39
В Кремле отреагировали на драку российских и украинских футболистов на сборах в Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о драке между игроками «Шинника» и футболистами украинского клуба «Минай».
13:29
Эрдоган заявил, что из-под завалов в Турции спасли более 8 тысяч человек
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Турции спасли более 8 тыс. человек.
13:29
Президент ФНЛ высказался о драке футболистов «Шинника» с игроками украинского «Миная»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов выступил с заявлением по поводу драки между игроками «Шинника» и футболистами украинского клуба «Минай».
13:27
Пушилин сообщил, что в районе Парасковиевки на севере от Артёмовска ведутся бои
Боевые действия ведутся в районе Парасковиевки, взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артёмовске (Бахмуте), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.