BFM TV: «энергетические Робин Гуды» — французские профсоюзы отключают счётчики малому бизнесу

Во Франции профсоюзные активисты по ночам отсоединяют предприятиям малого бизнеса счётчики, чтобы помочь сократить расходы, рассказывает BFM TV. В то же время иногда такие «энергетические Робин Гуды» отключают электричество крупным компаниям и депутатам, которые выступают за пенсионную реформу.

Надев балаклавы и капюшоны, они действуют по ночам. Члены профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) находят булочную — им требуется меньше пяти минут, чтобы заменить газовый счётчик.

АКТИВИСТ: Он отключает газ, затем счётчик, а потом вместо него поставит другой, где объёмы не учитываются.

Работают точно и быстро, чтобы не попасться полицейским. Они могут рассчитывать, что в случае опасности их предупредит Ивон, который до выхода на пенсию состоял в CGT. Он утверждает, что такие акции необходимы для того, чтобы их услышали.

ИВОН, пенсионер, бывший член CGT Énergie: Необходимо перейти на следующую скорость. Демонстрации, напротив, мирные, праздничные и всё такое. Мы их проводим, но теперь считаем, что надо идти дальше. Нужно идти дальше и…

ЖУРНАЛИСТ: И переходить к незаконным действиям?

ИВОН: Нет, это не незаконные действия… Возможно, нас упрекнут в саботаже — нет, это не саботаж. В то же время кто саботирует социальную модель? Разумеется, правительство!

Следующая цель — заменить счётчик для одной из ассоциаций, чтобы газ хотя бы на некоторое время стал для неё бесплатным. Работа не всегда простая. Шум привлёк внимание сотрудников ассоциации, которые, однако, благодарны за такую помощь.

ИВОН: Мы делаем газ бесплатным для ассоциации.

СОТРУДНИЦА АССОЦИАЦИИ: А, хорошо, тогда ко мне тоже приходите.

ИВОН: Так что вы нас не видели, хорошо?

СОТРУДНИК АССОЦИАЦИИ: Хорошо, договорились.

Члены профсоюзов проводят такие благотворительные акции, однако иногда также пытаются перекрыть подачу газа компаниям или штабам депутатов.

ИВОН: Мы себя ни в чём не ограничиваем. Мы разузнаём, кто поддерживает выход на пенсию в 64 года, и это тоже способ заставить себя услышать.

В десятках штабов депутатов уже отрубили электричество, а более 500 предприятий малого бизнеса сократили расходы благодаря действиям таких «Робин Гудов».