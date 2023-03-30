Le Figaro: политолог предрёк, как падёт «авторитарный режим Макрона»

Из-за диспропорции в Конституции во Франции сложился авторитарный режим, где президент обладает гораздо большей властью, чем в других демократических европейских государствах, пишет политолог Филипп Фабри в своей статье для Le Figaro. Но этому скоро настанет конец, предрекает он.

Установившийся во Франции политический режим сильно отличается от европейских демократий, пишет в своей статье для Le Figaro политолог Филипп Фабри. Глава государства во Франции является одновременно и главой правительства, поскольку возглавляет совет министров. Если в других странах глава исполнительной власти отвечает перед парламентом, то во Франции, наоборот, президент несменяем и способен распускать парламент. Поэтому хотя считается, что во Франции полупрезидентский режим, на самом деле он суперпрезидентский. Из-за этого обедняются и радикализируются общественные дебаты, поскольку всё внимание направлено на завоевание главного президентского поста в ущерб любому поиску компромисса.

Пятая республика, как называют нынешний французский режим, представляет собой аномалию посреди парламентских демократий. Причём как у соседей Франции другой режим власти, так и в истории Франции были другие времена. За исключением времени немецкой оккупации с 1877 по 1958 год во Франции был другой, более сбалансированный режим, как у её соседей. А затем, как пишет автор статьи, случился двойной переворот генерала де Голля. Сначала разработка Конституции 1958 года была поручена правительству, а не учредительному собранию, как это должно было быть. А затем с 1962 года выбирать президента стали прямым всеобщим голосованием, за что французы проголосовали на референдуме. В итоге получился «структурно авторитарный режим», который политологи называют также «республиканской монархией» и «выборной автократией».

Этот режим устарел, пишет автор статьи, и внутренние диспропорции Конституции сделали своё дело: раз президент стоит выше парламента, получается уклон в авторитаризм. А демократическая культура во Франции ушла в прошлое вместе с людьми, которые ещё застали прежние времена. Из-за этого диспропорции Конституции проявляются всё ярче, а власть стремится к авторитаризму. «Вот почему режиму не остаётся ничего, кроме пути радикальных реформ, в противном случае ему грозит революция, — считает политолог. — Потому что такое зрелое национальное государство, как Франция, которое старше большинства своих соседей, за исключением Англии, не может долго терпеть авторитарный режим». И все непосредственные соседи Франции такой парламентский переход уже совершили. «Регресс Франции — это историческая случайность, аномалия, которая подходит к концу и требует возврата к парламентаризму».

На эту тему политологи спорили ещё в 1990-х. Но раз никаких решений принято не было, «вопрос о недемократическом характере институтов стал предметом инстинктивного гнева, сформулированного улицей». Автор статьи приводит в качестве примера тот факт, что демонстрации «жёлтых жилетов» объединяло одно требование — референдум.

Тот факт, что спустя два месяца после переизбрания Макрона на парламентских выборах его партии не удалось взять большинство в парламенте, дал экспертам надежду, что Макрон примет к сведению эту ситуацию и откажется от права распускать парламент и от председательства в совете министров. В таком случае Франция вернулась бы к европейским стандартам, пишет автор статьи.

Но Эммануэль Макрон занял противоположную сторону — авторитаризма: он назначил Элизабет Борн премьер-министром, хотя ни она, ни её предшественник не обладали ни харизмой, ни выборной легитимностью. При этом де-факто в стране установилась система, при которой президент республики обладает законодательной властью. И хотя народ хотел перехода к более парламентской системе, Эммануэль Макрон сделал всё наперекор. Хуже того: в вопросе о выходе на пенсию, который составляет основу социальной защиты французского общества, «он решил совершить свой жесточайший акт авторитаризма».

В итоге, что логично, «страна постепенно погружается в народное восстание». «Революция-2023» — такая тема распространяется в Twitter. На дебатах на разных телеканалах поднимается вопрос об актуальности французской Конституции. «Ингредиенты падения режима сходятся воедино: бунт на улицах, рассуждения о недостатках институтов в сознании людей. Вопрос уже не в пенсионной реформе, а в демократии», — пишет автор статьи.

«Режим падёт. По исторической необходимости, по несовместимости с французским обществом», — уверен политолог. Он предполагает, что Макрону придётся уйти в отставку. «А те, кто думает, что президент избирается прямым всеобщим голосованием и, следовательно, имеет демократическую легитимность, вспомните, что Виктор Янукович был избран президентом Украины точно так же... И это не помешало выгнать его на улицу под аплодисменты демократического мира», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.