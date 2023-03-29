France 24: на протесты во Франции пошла молодёжь — из чувства солидарности

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. По данным профсоюзов, во вторник по всей стране на улицы вышло больше двух миллионов человек. Но, как отмечает France 24, теперь среди участников много молодёжи, которая в основном хочет поддержать своих старших родственников.

На этот раз они решили сделать так, чтобы их услышали. В Париже к шествию присоединилось много молодёжи. По подсчётам полиции префектуры, всего собралось 93 тысячи человек. Среди этой молодёжи некоторые пришли впервые, как Дина Дефрасн. Их побудило на это применение статьи 49.3 Конституции.

ДИНА ДЕФРАСН, студентка, изучающая американскую цивилизацию: Они не знали, что люди будут не довольны и что они об этом скажут. И это не просто недовольство — народ вышел на улицы. Не работает метро, трамваи. Вот так.

Они сражаются не только за себя, но и за другие поколения. Тома Сизрон учится в инженерном вузе. И, по его словам, если молодёжь выходит на улицы, то из чувства солидарности.

ТОМА СИЗРОН, студент инженерного вуза: Я здесь за маму, ей 45 лет, она работает на кухне. У неё больные руки. Она не может работать. Я знаю, что она не протянет до 67 лет. И она не имеет возможности прийти на забастовку, на демонстрацию. Так что я иду из чувства солидарности с этими людьми.

По данным министерства внутренних дел, по всей Франции в протестах принимают участие 740 тысяч человек. А по данным профсоюзов — больше двух миллионов. Но шествия были меньше, чем на прошлой неделе. Как в Ренне, так и в Бордо или Сан-Этьене. Однако большинство протестующих говорят, что настроены решительно. Они видят только один итог этого социального движения.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Это отзыв закона — и потом поговорим. Но на данном этапе необходимо отозвать этот законопроект.

ДРУГОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Раз у нас есть эта проблема и, в частности, вопрос возраста, на мой взгляд, обсуждения быть не может.

Другие считают, что правительство должно возобновить диалог.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Нужно вести переговоры. Нужно, чтобы господин Макрон остановил этот закон и провёл переговоры с профсоюзами. Вот и всё.

Но протестующие рассчитывают теперь на Конституционный совет, чтобы он не позволил пенсионной реформе идти дальше.



Дата выхода в эфир 29 марта 2023 года.