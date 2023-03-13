Ouest-France: за прошлый год Европа стала импортировать вдвое больше оружия

Рост импорта вооружений в Европу в 2022 году составил 93%, подсчитали эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri). Согласно их данным, которые приводит Ouest-France, Украина заняла третью строчку в списке главных импортёров, хотя ранее она почти не закупала оружия.

Согласно отчёту Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri), в 2022 году импорт оружия в Европу почти удвоился, пишет Ouest-France. Эксперты связывают это с массовыми поставками вооружений на Украину.

Если точнее, то рост импорта составил 93%. На нём сказалось также увеличение военных расходов в нескольких европейских государствах, таких как Польша и Норвегия. И этот процесс, как ожидают эксперты, в дальнейшем будет идти ещё активнее.

Конфликт на Украине «действительно вызвал значительный всплеск спроса на оружие в Европе, и он ещё не показал себя в полную силу, и, по всей вероятности, это приведёт к дальнейшему увеличению импорта», — приводит издание слова эксперта Питера Веземана, который уже больше 30 лет работает над такими ежегодными докладами.

Впрочем, по данным Sipri, и без учёта Украины рост европейского импорта вооружений составил 35% в 2022 году.

Украина до сих пор импортировала мало вооружений, но в прошлом году она внезапно стала третьим по величине получателем оружия в мире после Катара и Индии. Только на Киев приходится 31% всего импорта оружия в Европу и 8% мировой торговли. В итоге рост импорта вооружений на Украину, считая пожертвования западных стран, продемонстрировал более чем 60-кратное увеличение.

Всего мировой оборот оружия за год составляет более $100 млрд, хотя назвать точную цифру сложно, поскольку многие контракты лишены прозрачности. А общую сумму военных расходов эксперты Sipri оценили более чем в $2 трлн.

Если говорить про пятилетний период, за который можно проследить общие тенденции, то европейский импорт увеличился на 47% по сравнению с предыдущими пятью годами, а мировая торговля сократилась на 5%. Дело в том, что в отличие от Европы остальные страны мира стали закупать оружия меньше, чем раньше.

Что касается экспорта, то в пятёрку мировых лидеров за последние пять лет по-прежнему входят США, Россия, Франция, Китай и Германия. На них приходится три четверти мирового экспорта оружия, отмечает Ouest-France.