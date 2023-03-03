УН: в Киеве «дерусифицировали» музей Пушкина
Филиал Музея истории города Киева, который носил название «Киевский музей Пушкина», объявил о своём преобразовании в Усадьбу на Кудрявце. Как пишут «Украинские новости», об этом сообщает сайт киевской городской власти со ссылкой на заместителя главы администрации Анну Старостенко.
«После прекращения существования музея, посвящённого «великому русскому поэту», ровно год назад, 1 марта 2022 года, Музей истории города Киева объявил о превращении Киевского музея Пушкина в Усадьбу на Кудрявце. Учитывая поручение мэра Киева Виталия Кличко о дерусификации Киева и мнение общественности, музей разработал новую концепцию и подтвердил её учёным советом. Усадьба на Кудрявце будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева ХІХ века», — сообщила Старостенко.
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