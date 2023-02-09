Обозреватель: украинские активисты заставили музей в Нью-Йорке переименовать «Русскую танцовщицу»
Нью-Йоркский музей искусства «Метрополитен» переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица», на которой изображена девушка в юбке, рубашке и с венком и лентами в волосах. Как пишет «Обозреватель», теперь полотно называется «Танцовщица в украинском наряде». Об этом сообщила журналистка, историк искусства Оксана Семеник, которая написала музею сотню писем, после чего в «Метрополитене» наконец-то «услышали украинцев и прислушались к их замечаниям по названию картины».
«Да, я не очень довольна названием, потому что могли и просто Ukrainian Dancers назвать, но это уже маленькая победа, за которую я выпью сегодня вина и вас приглашаю», — написала Семеник.
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