N-TV: Польша закрывает последний погранпереход на границе с Белоруссией

15:06
Путин проведёт встречу с президентом Южной Осетии 22 февраля
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым 22 февраля.
15:03
Российская волейболистка Абрамова умерла в возрасте 18 лет
В возрасте 18 лет ушла из жизни российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова.
15:02
Глава Минтруда Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда России
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ситуация на рынке труда в России стабильна, работодатели ищут квалифицированные кадры.
15:01
Силуанов: добровольные взносы бизнеса в бюджет произойдут однократно в этом году
Добровольный взнос бизнеса в бюджет России планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
15:00
В Совфеде заявили о необходимости применения комплексного подхода в системе образования
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет.
15:00
Росморречфлот: возле Новороссийска переломился сухогруз
Сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма.
14:55
«Транснефть» получила от ФРГ и Польши заявки на прокачку нефти по «Дружбе» в II квартале
«Транснефть» получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале, сообщает президент компании Николай Токарев.
14:55
Вице-премьер Чернышенко: доходы IT-компаний в России в 2022 году выросли на 35,3%
Доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.
14:53
В ГД назвали уникальной идею создать фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.
14:52
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Тайваня
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части Тайваня.
14:52
Степанова: спортивная журналистика застряла в XX веке
Олимпийская чемпионка по лыжным гонками Вероника Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.
14:49
Экономист Беляев объяснил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рублей.
14:48
Матвиенко: Совфед 22 февраля обсудит задачи для выполнения послания президента
Совет Федерации на заседании в среду, 22 февраля, обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента России.
14:45
Детский омбудсмен Татарстана Волынец объяснила важность заявлений Путина о маткапитале
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию.
14:45
Силуанов: средства на поддержку новых регионов заложены в бюджете
Все необходимые для финансирования новых регионов России средства уже учтены в бюджете.
14:44
Политолог Бальбек — о послании Путина: Западу всё объяснили по пунктам
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
14:40
Путин признал утратившим силу указ 2012 года о реализации внешнеполитического курса России
Президент России Владимир Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.
14:39
Камоцци: лучше не рисковать здоровьем болельщиков и перенести матч «Локомотив» — «Спартак»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о проведении матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках Кубка России.
14:39
В Татарстане почти 350 мероприятий запланировано в рамках Года национальных культур
В Татарстане планируют провести 349 мероприятий по случаю Года национальных культур и традиций в республике.
14:38
В Подмосковье продлили и расширили программу бесплатного такси для ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, в 2023 году смогут бесплатно пользоваться такси. Сумма на проезд ограничена 1 тыс. рублей в месяц. Ранее по проекту бесплатного такси для ветеранов они могли совершать поездки на сумму не более 3 тыс. рублей в год.
14:38
Депутат Чепа: санкции против России сказываются на жизни народов Европы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что инициаторы антироссийских санкций наказывают сами себя.
14:36
В Москве стартовал конкурс проектов для Ёлки-2024 в Кремлёвском дворце
В Москве объявили о начале конкурса проектов праздничного детского представления для новогодней Ёлки-2024 в Государственном Кремлёвском дворце.
14:35
МИД России: США должны дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках»
Американскому послу в России Линн Трейси заявили в МИД России, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».
14:35
В Крыму предупредили о сильном снеге и дожде с 21 по 22 февраля
В ГУ МЧС России по Республике Крым объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков 21 и 22 февраля.
14:35
Россия передала США ноту протеста из-за расширения вовлечённости в украинский конфликт
Посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России 21 февраля. Ей сделан демарш в связи с тем, что вовлечённость Соединённых Штатов в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяются.
14:32
Диетолог Ивакин напомнил, что правильный рацион поможет поддержать иммунитет в межсезонье
Врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин рассказал, что иммунитет в период межсезонья укрепят витамины и правильные продукты.
14:29
Силуанов: озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объёме
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию решения будут профинансированы в полном объёме.
14:26
Овечкин — о 800 голах в НХЛ: сложно в это поверить
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как преодолел отметку 800 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
14:17
Военный историк: приостановка участия в ДСНВ говорит о том, что Россия не играет в игры Запада
Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
14:14
Путин предложил установить страховую гарантию пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил установить страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей.
14:13
Вернер: мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, почему он не смог заиграть в лондонском «Челси».
14:05
Самсонова вышла в третий круг турнира в Дубае из-за неявки соперницы
Российская теннисистка Людмила Самсонова автоматически вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за неявки соперницы.
14:03
Глава правительства Херсонской области Алексеенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
13:57
Путин подписал указ о постановке на дежурство новых наземных стратегических комплексов
Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.
13:54
Путин заявил о необходимости обеспечения роста реальных зарплат в России
Российский президент Владимир Путин заявил, что правительству страны поставлена задача обеспечить рост реальных зарплат.
13:53
Послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут
Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.
13:52
В парках Подмосковья пройдут гулянья по случаю Масленицы 25—26 февраля
Более чем в 80 парках Московской области 25 и 26 февраля пройдут концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки.
13:51
Sport.es: суд отклонил прошение об освобождении Дани Алвеса под залог
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог.
13:48
Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия
Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.
13:47
Путин призвал российских бизнесменов вкладываться в Россию
Президент России Владимир Путин призвал российских бизнесменов вкладываться в страну и не пытаться отсудить что-то за рубежом.
13:45
Путин: Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
13:43
Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах
Российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.
13:42
Бикфалви: думаю, я уже стал русским
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви ответил на вопрос об освоении русского языка.
13:42
Депутат Чаплин перечислил влияющие на стоимость загородного дома факторы
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал факторы, которые влияют на стоимость загородной недвижимости.
13:39
Путин: уровень инфляции может вернуться к целевому показателю 4% в II квартале
Уровень инфляции в России может вернуться к целевому показателю 4% в II квартале текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
13:38
Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах России
Российский лидер Владимир Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах России.
13:37
Офтальмолог Хомяков перечислил способы защитить глаза при работе за компьютером
Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков объяснил, как предотвратить развитие «дисплейного синдрома» и защитить глаза, работая за компьютером.
13:35
Специалист по недвижимости Журавлёв назвал стоимость сдачи микростудий в Москве в аренду
Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько может быть выгодно сдавать в аренду микростудии в Москве.
13:34
Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%
Российский лидер Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, — до 19 242 рублей.
13:33
Путин заявил, что переход на новую систему обучения в ВУЗах должен быть плавным
Президент России Владимир Путин заявил, что переход на новую систему обучения в ВУЗах должен быть плавным.