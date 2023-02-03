Сара Вагенкнехт: политика Запада ведёт мир к ядерному апокалипсису

Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли достигнет своей цели, поэтому Западу придётся решать трудную задачу, считает член Левой партии Германии депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Как она пишет в статье для Junge Welt, мир идёт по скользкой дорожке, которая может привести к мировой войне и ядерному апокалипсису, но если Запад решит начать войну, то ему придётся пожертвовать свободой мнения и демократией, которые до сих пор использовались им для оправдания боевых действий.

Оружейные аппетиты украинского руководства, похоже, безграничны: не успели США и Германия объявить о передаче Украине танков Leopard и Abrams, как Зеленский уже требует истребители и ракеты. Как уверена немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт, хотя Олаф Шольц исключил возможность поставки боевых самолётов или развёртывания сухопутных войск, его словам нельзя верить, поскольку он несколько раз обозначал красные линии и сам же их переступал. Вероятно, уже ведутся первые переговоры между генсеком НАТО Столтенбергом и Зеленским о поставке бомбардировщиков F-35, в то время как США и Франция заявили о готовности отправить свои истребители.

Как продолжает Вагенкнехт в статье для Junge Welt, в любом случае без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли достигнет своей цели, поэтому Западу придётся решать: будет ли он играть в русскую рулетку ради победы Украины и рисковать ядерной войной или США и НАТО всё-таки одумаются и заставят Киев принять мир на компромиссных условиях.

«Мы идём по скользкой дорожке, которая может привести к мировой войне и ядерному апокалипсису. И также ясно, что если Запад решит начать войну, то ему придётся пожертвовать теми «ценностями», которые до сих пор использовались для оправдания войны — прежде всего свободой мнения и демократией. Такой шаг в бездну вряд ли вызовет одобрение у населения, даже при условии постоянной пропаганды в СМИ», — пишет Вагенкнехт.