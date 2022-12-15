SVT: инфляция в Швеции в ноябре выросла до 9,5%
Инфляция в Швеции выросла до 9,5% в ноябре согласно показателю KPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой). Об этом свидетельствуют последние данные Статистического управления Швеции. В октябре инфляция в стране составила 9,3%. Основая причина столь высокого показателя объясняется ростом цен на электроэнергию, сообщает SVT.
Изменение с октября по ноябрь составило +0,7%. Индекс KPIF показывает динамику цен на все продукты и услуги, потребляемые домохозяйствами, но исключает влияние изменения процентных ставок на ипотечные кредиты домохозяйств. В октябре темпы инфляции в годовом исчислении снизились, что связывают с падением цен на электроэнергию с сентября почти на 24%, поскольку месяц был тёплым и ветреным. Тогда прогнозировалось, что зимой инфляция усилится, что и произошло, пишет SVT.
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