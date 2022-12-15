SVT: инфляция в Швеции в ноябре выросла до 9,5%

Инфляция в Швеции продолжила свой рост и в ноябре достигла 9,5%, сообщает телеканал SVT. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро. Причину инфляционного скачка связывают с удорожанием электроэнергии.

Инфляция в Швеции выросла до 9,5% в ноябре согласно показателю KPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой). Об этом свидетельствуют последние данные Статистического управления Швеции. В октябре инфляция в стране составила 9,3%. Основая причина столь высокого показателя объясняется ростом цен на электроэнергию, сообщает SVT.

Изменение с октября по ноябрь составило +0,7%. Индекс KPIF показывает динамику цен на все продукты и услуги, потребляемые домохозяйствами, но исключает влияние изменения процентных ставок на ипотечные кредиты домохозяйств. В октябре темпы инфляции в годовом исчислении снизились, что связывают с падением цен на электроэнергию с сентября почти на 24%, поскольку месяц был тёплым и ветреным. Тогда прогнозировалось, что зимой инфляция усилится, что и произошло, пишет SVT.

«Рост цен на электроэнергию способствовал увеличению темпов инфляции в ноябре», — сообщает в пресс-релизе специалист по статистике цен из Статистического управления Швеции Карл Мортенссон. Как отмечается, цены на электроэнергию выросли на 16,8% с октября по ноябрь.