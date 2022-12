Independent: из-за забастовки железнодорожников под Рождество многим британцам придётся поздравлять родных онлайн

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер предупредил, что многим британским семьям, вероятно, придётся отмечать Рождество «виртуально» вместо визита к родственникам из-за перебоев в работе железной дороги. Министр также обрушился с критикой на профсоюзы железнодорожников, которые решили провести на этой неделе сразу две 48-часовые забастовки после того, как их переговоры с правительством зашли в тупик, сообщает The Independent.

В Великобритании уже на протяжении нескольких месяцев продолжаются регулярные забастовки транспортников, что приводит в том числе и к перебоям в работе железной дороги — и способно испортить британцам приближающиеся праздники. Это связано с тем, что члены Национального союза железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) не могут прийти к соглашению с правительством из-за зашедшего в тупик спора, пишет The Independent.



Министр транспорта Великобритании Марк Харпер обрушился с критикой на профсоюзы железнодорожников, которые планируют организовать на этой неделе ещё две 48-часовые забастовки. Он также предупредил, что в результате некоторые британские семьи могут столкнуться с «виртуальным» Рождеством вместо того, чтобы отметить праздники вместе с родственниками, из-за новых забастовок на железной дороге в праздничный сезон.



«В этом году у многих семей может не оказаться иного выбора, кроме как изменить свои планы и снова провести виртуальное Рождество. Причём это происходит не из-за новой пандемии в сфере общественного здравоохранения, а из-за забастовок на железнодорожном транспорте, запланированных профсоюзом RMT, чтобы люди пострадали в праздничный период», — подчеркнул Харпер в статье, опубликованной в газете The Telegraph.



Министр также выразил мнение, что «тяжёлая» ситуация, которая складывается в Великобритании на фоне новых забастовок, вовсе не является «неизбежной», учитывая, что профсоюз RMT может принять другое решение и избежать негативных последствий для всех британцев. По словам Харпера, правительство уже «сыграло свою роль» и приложило достаточно усилий в попытке положить конец спору, поэтому он возложил основную ответственность именно на руководство профсоюза.



«За первые несколько недель пребывания этого нового правительства у власти мы уже продемонстрировали, что готовы быть разумными — обсуждать вопросы с профсоюзными лидерами лицом к лицу и пытаться способствовать разрешению этого спора, разрабатывая новые улучшенные предложения по оплате, которые должны быть сделаны работодателями», — также пояснил министр.



«Я хочу, чтобы этот спор закончился как можно скорее. Мы договорились продолжать наши усилия, направленные на то, чтобы заключить сделку, оставаясь при этом справедливыми по отношению к налогоплательщикам», — заключил Харпер. В свою очередь, генеральный секретарь RMT Мик Линч написал премьер-министру Риши Сунаку о том, что наилучшей возможностью добиться какого-либо прогресса в урегулировании этих споров являлась бы их личная встреча, сообщает The Independent.