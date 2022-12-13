El Periódico: согласие Венгрии не блокировать помощь Украине обошлось ЕС в €5,8 млрд

Постоянные представители стран ЕС одобрили выделение Украине €18 млрд в 2023 году и введение минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций, сообщает El Periódico. Венгрия согласилась поддержать эти инициативы в обмен на доступ к средствам на восстановление после пандемии в размере €5,8 млрд. Однако Евросоюз всё же согласовал заморозку средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития в размере €6,3 млрд.

Практически в последний момент, как это часто бывает при принятии решений в рамках ЕС, в понедельник вечером членам союза удалось достичь соглашения, которое позволит утвердить макрофинансовую помощь Украине в размере €18 млрд и ввести минимальный налог в 15% на прибыль крупных корпораций. Обе инициативы ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за решения Брюсселя не выплачивать стране помощь в размере свыше €13 млрд.

Как отмечает El Periódico, в понедельник в ходе длительной встречи постоянных представителей стран ЕС Будапешт уступил и гарантировал необходимое единогласие. «Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине €18 миллиардов до 2023 года», — объявила председательствующая в ЕС Чехия.

То же самое касается минимальной ставки корпоративного налога, которая будет применяться к крупным компаниям в соответствии с договорённостью более 130 стран Организации экономического сотрудничества и развития, достигнутой в прошлом году.

В обмен на это Венгрия получит доступ к средствам на восстановление после пандемии — €5,8 млрд в виде грантов, которые удерживались в течение полутора лет. Впрочем, большинство стран Евросоюза всё же согласовали заморозку средств из Фонда сбалансированного развития в размере €6,3 млрд.



По предложению Брюсселя, выделение средств будет зависеть от выполнения обещанных в рамках плана инвестиций и реформ, включая реформы, связанные с верховенством закона и борьбой с коррупцией. Как напоминает издание, если бы выделение средств не было утверждено до 31 декабря, Будапешт потерял бы 70% от суммы помощи.

Изначально ЕС планировал заморозить треть средств, то есть €7,5 млрд, из-за опасений, что эти деньги могут повлиять на развитие взяточничества в Венгрии. В понедельник страны решили отложить принятие решения и запросить у Брюсселя новый анализ предполагаемого прогресса в принятии реформ, достигнутого Венгрией с 19 ноября.

Анализ, направленный в прошлую пятницу Европейской комиссией послам 27 стран-членов, подтвердил первоначальную оценку о риске для бюджета ЕС. В результате ведомство рекомендовало заморозить €7,5 млрд. Однако сумма была снижена в обмен на отказ Будапешта от своего вето по пакету помощи Киеву, пишет El Periódico.