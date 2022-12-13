El Periódico: согласие Венгрии не блокировать помощь Украине обошлось ЕС в €5,8 млрд
Практически в последний момент, как это часто бывает при принятии решений в рамках ЕС, в понедельник вечером членам союза удалось достичь соглашения, которое позволит утвердить макрофинансовую помощь Украине в размере €18 млрд и ввести минимальный налог в 15% на прибыль крупных корпораций. Обе инициативы ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за решения Брюсселя не выплачивать стране помощь в размере свыше €13 млрд.
Анализ, направленный в прошлую пятницу Европейской комиссией послам 27 стран-членов, подтвердил первоначальную оценку о риске для бюджета ЕС. В результате ведомство рекомендовало заморозить €7,5 млрд. Однако сумма была снижена в обмен на отказ Будапешта от своего вето по пакету помощи Киеву, пишет El Periódico.
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