Politico: ЕС не смог согласовать пакет финансовой помощи Украине из-за позиции Венгрии

В качестве меры принуждения Венгрии к проведению ряда реформ, Евросоюз заморозил выделение стране средств на пост-пандемийное восстановление. В ответ на это Будапешт блокировал выделение Украине финансовой помощи, сообщает Politico. Теперь странам-участницам придётся искать альтернативные пути поддержки Киева, чтобы обойти венгерское вето, отмечает автор материала.
Во вторник правительство Венгрии заблокировало пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд евро. Теперь Европейская комиссия вынуждена искать альтернативный способ выделения денежных средств Киеву. Она рассмотрит, каким образом предоставить Украине необходимые средства уже в январе, отметил еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан в ходе открытого заседания министров финансов. По словам официальных лиц Евросоюза, помощь вероятно будет выделена в рамках так называемого расширенного сотрудничества — законного пути, позволяющего обойти вето одного из государств-членов, пишет Politico.
Такое решение потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, что в некоторых случаях будет возможно только после одобрения со стороны парламента, а это может занять некоторое время. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил использовать право вето в качестве рычага, чтобы получить предназначенные его стране деньги: ЕС пытается заморозить €7,5 млрд из своих фондов и еще €5,8 млрд грантов на восстановление после пандемии в качестве меры давления на Будапешт, который не спешит реформировать сферу борьбы с коррупцией и судебную систему.
«Мы не смогли принять пакет мер целиком, но мы не унываем», — заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра, председательствующий в совете. Ему предстоит решить, состоится ли новый саммит министров финансов в конце декабря или же эти вопросы будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в середине месяца. До 19 декабря Евросоюз должен принять решение по заморозке средств для Венгрии, которой необходимо выработать национальный план восстановления и завершить необходимые реформы, напоминает автор материала.
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