Le Figaro: инфляция вынуждает Венгрию закрывать стадионы, театры и музеи — но Орбан всё валит на Брюссель

Несмотря на все заявления Виктора Орбана, который много раз хвастался дешёвой электроэнергией, Венгрия теперь в полной мере ощутила европейский энергокризис — и власти страны реагируют на него, прерывая работу многих общественных мест, включая стадионы и театры, пишет французская Le Figaro. По информации издания, чтобы избежать народного гнева, правительство Орбана возлагает ответственность за ситуацию на руководство ЕС — и, судя по заявлениям экспертов и настрою венгров, эта тактика пока работает.

Новые стадионы, построенные во многих венгерских городах под эгидой премьер-министра страны Виктора Орбана и «символизирующие любовь лидера к футболу», теперь гасят огни: спровоцированный мощнейшей инфляцией энергетический кризис всё же заставил Венгрию экономить, пишет Le Figaro. Как подчёркивает корреспондент французской газеты, за потреблением электроэнергии следят не только на спортивных аренах — список общественных мест, которые закрывают двери по экономическим соображениям, почти ежедневно пополняется театрами, библиотеками, бассейнами и даже знаменитыми банями.

Ситуация беспрецедентная — однако венгры пока воспринимают её достаточно сдержанно, тем паче что затрагивает она главным образом провинцию, констатирует журналист.

Базирующийся в городке Секешфехервар в 60 км от Будапешта футбольный клуб «МОЛ Фехервар», играющий в высшем дивизионе национального чемпионата страны, недавно ощутил последствия кризиса на себе, потеряв доступ к своему стадиону — арене на 14 тыс. мест, построенной в 2018 году, но успевшей стать гордостью местных жителей, продолжает автор. Как рассказал журналисту мэр Секешфехервара и член правящей партии «Фидес» Андраш Чер-Палкович, несмотря на большой пиитет Виктора Орбана к спорту, «свящённых коров» для венгерских властей в плане урегулирования энергокризиса нет.

«Спорт тоже должен вносить вклад в общие усилия», — пояснил Чер-Палкович, который также принял решение закрыть в своём городе музеи и театры. Как признаёт чиновник, население города подобные меры отнюдь не радуют, но люди понимают, что «выбора нет».

Судя по словам прохожих, это действительно так: как заявил в беседе с корреспондентом Le Figaro 72-летний местный житель Геза Дели, получать медицинскую помощь любому человеку важнее, чем иметь возможность сходить на футбольный матч, а потому приоритетными для властей, разумеется, должны быть такие области, как здравоохранение и образование. По данным Le Figaro, игроки «МОЛ Фехервар» возражений также не высказывают — они согласны тренироваться в несколько более стеснённых условиях на время зимнего затишья, а руководство клуба говорит, что переезд на уровне подготовки практически не сказался.

«Посмотрим, что будет в январе», — отметил в интервью Le Figaro Чер-Палкович. Чиновник уже попросил венгерскую футбольную федерацию составлять расписания матчей так, чтобы они проходили в светлое время суток. По информации французского издания, стадионов лишились и ряд других топовых клубов Венгрии, включая «Гонвед» и «Дебрецен».

Итак, Венгрия готовится к непростой зиме — и премьер страны, который до недавнего времени «часто хвастался тем, какое дешёвое у венгров электричество», теперь оказался в непростой ситуации, говорится в материале Le Figaro. На данный момент Венгрия является одним из лидеров по уровню инфляции (в октябре она достигла 21,6% в годовом выражении), перед страной уже маячит рецессия, а очередного транша финансирования от ЕС она не дождалась: Брюссель заморозил его в связи с опасениями по поводу коррупции и нарушений принципа верховенства права, разъясняет журналист издания.

Недовольство общества нарастает: на акции протеста выходят преподаватели, разгневанные «мизерным» уровнем зарплат, а тем временем в магазинах и на заправках из-за введённых властями лимитов на повышение цен на бензин и основные продукты питания начинает проглядывать дефицит, пишет автор. Однако Виктор Орбан возлагает вину за состояние экономики на руководство Евросоюза, констатирует журналист. «Нас разоряют санкции», — гласят плакаты, развешанные по всей стране в рамках проходящего по инициативе властей общенационального опроса по поводу экономических мер, принятых Брюсселем против Москвы.

Как полагают венгерские политологи, такая риторика Орбана — это, разумеется, намеренный политический манёвр, но соцопросы показывают, что ощутимая доля граждан такому нарративу верят и начинают сердиться на ЕС, отмечает корреспондент Le Figaro.

А меж тем, тогда как тот же Секешфехервар имеет на своей территории заводы и потому является одним из богатейших городов Венгрии, многим населённым пунктам нынешний кризис грозит банкротством, подчёркивает журналист. «Без господдержки многие просто не смогут оплатить счета. Но ждать чуда бесполезно — лучше брать всё в свои руки», — комментирует ситуацию Адраш Чер-Палкович.

Именно так и поступил директор городского театра Янош Шикора, который подыскал для своих актёров место для репетиций на те два месяца, пока театр не будет работать. «Нет, в отчаянии чего-то ждать и думать: «Боже мой, что же будет?» — мы не станем», — поведал Шикора журналисту Le Figaro, беседуя с ним в опустевшем вестибюле.