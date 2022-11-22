Le Figaro: ЕС жалуется на политический шантаж Венгрии

Венгрия грозится заблокировать идею с реализацией налоговой реформы в ЕС и выделением помощи Украине, если она сама не получит два пакета помощи от ЕС, пишет Le Figaro. При этом загвоздка заключается в том, что Брюссель требует от Венгрии реализации реформ и обеспечения верховенства права, а оценивать достижения Будапешта в этом вопросе будут на ближайшей встрече министров финансов стран ЕС.

Подготовка к будущей встрече министров финансов стран ЕС, которая состоится 6 декабря в Брюсселе, грозит обернуться головной болью для Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, пишет Le Figaro.

На повестке дня будет четыре весьма деликатных вопроса: с одной стороны, вердикт по плану восстановления экономики Венгрии и по механизму, в соответствии с которым помощь Венгрии обусловлена верховенством закона в ней; с другой стороны, международная налоговая реформа и помощь Украине на 2023 год в размере €18 млрд. И если Венгрия не получит одобрения по первым двум пунктам, которые её напрямую касаются, то и два последних она может заблокировать, отмечает автор статьи.

Европейский комиссар по бюджету Йоханнес Хан осудил «чистый политический шантаж», которым, по его словам, занимается Венгрия, выступая против финансовой помощи, обещанной Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе запустил в своей стране пиар-кампанию, главная идея которой состоит в том, что европейские санкции против России «разоряют» Венгрию.

Венгерский вопрос зашёл в тупик ещё и потому, что Брюссель усилил давление на Будапешт, который, по мнению европейских чиновников, не обеспечивает верховенство права в своей стране (сюда входит независимость правосудия, свобода СМИ, права ЛГБТ и меньшинств) и не может гарантировать надлежащего использования фондов ЕС из-за повсеместного распространения коррупции.

По словам автора статьи, ближайшие десять дней будут решающими, ведь Еврокомиссия должна принять решение по помощи Будапешту до 30 ноября. На кону €5,8 млрд. После согласия Еврокомиссии нужно одобрение большинства стран-членов. Иначе Венгрия может потерять 70-80% от этой суммы. Если же этот план не удастся, то есть запасной вариант. Венгрии деньги выделят, но воспользоваться ими она сможет только в случае проведения реформ, согласованных между Брюсселем и Будапештом.

Второй пакет помощи, связанный с Венгрией, выделить гораздо сложнее, отмечает автор статьи. С 2021 года в ЕС действует условие верховенства права, которое позволяет замораживать европейские средства, если нет гарантии их надлежащего использования. Чтобы ЕС не заблокировал €7,5 млрд для Венгрии, Будапешт обязался провести 17 реформ, в частности создать антикоррупционное агентство. Окончательное решение также останется за государствами-членами. И в этом вопросе, возможно, страны будут затягивать решение, ведь некоторые реформы Венгрия всё же провела.

Вместо того чтобы замораживать средства, которые в любом случае будут выделены в течение нескольких лет, эксперты полагают, что Европейский совет будет тщательно следить за Венгрией, ежеквартально делать отчёты о реализации реформ. Именно за этот вариант выступают ключевые страны, включая Францию ​​и Германию. Так что споры на этот счёт будут жёсткими, считает автор статьи. Некоторые депутаты Европарламента думают, что 17 реформ далеки от завершения, но, скорее всего, Брюссель уступит. «Никто не хочет отбирать средства у Венгрии, и ни Еврокомиссия, ни Евросовет не хотят за это отвечать», — приводит Le Figaro слова немецкого евродепутата Даниэля Фройнда.