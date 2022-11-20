Замглавы Европарламента: Варшава и Будапешт продолжают демонтировать демократию под предлогом конфликта на Украине

Конфликт на Украине осложняет отношения Брюсселя с Варшавой и Будапештом, утверждает заместитель председателя Европарламента Катарина Барли в интервью Die Welt. По её словам, Евросоюз осознаёт, что Венгрия и особенно Польша «гораздо больше страдают от своей пространственной близости к Украине и испытывают большую нагрузку». При этом, считает Барли, это не даёт им права требовать от Евросоюза дополнительных средств и не означает, что он должен «закрывать глаза на всё, что они делают».

Конфликт на Украине ведёт к расколу в Евросоюзе, утверждает заместитель председателя Европарламента и член Социал-демократической партии Германии Катарина Барли в интервью Die Welt. «С одной стороны, мы все проявляем большую солидарность, в том числе и с Польшей. Мы поддерживаем правительство в его усилиях. При этом, надо сказать, в Польше очень многое делает само общество. Этим занимаются обычные люди, они подъезжают к границе с Украиной, забирают людей и привозят их в частном порядке», — отмечает она.

Барли продолжает: «Мы солидарны с Польшей и Венгрией, и всё же необходимо сказать: оба правительства продолжают демонтировать демократию. Это очень сложная для нас ситуация, потому что мы, конечно, видим, что эти страны, особенно Польша, гораздо больше страдают от своей пространственной близости к Украине и испытывают большую нагрузку».

С другой стороны, по словам Барли, это не даёт правительствам права делать судебную систему полностью зависимой и постепенно скупать медиаландшафт своих стран. «Нам нужно найти баланс, но я думаю, что мы с этим справимся. Конечно, они представляют это иначе. Конечно, сейчас они хотят сказать: эй, это война, и теперь вы должны дать нам всё и закрыть глаза на всё, что мы делаем», — утверждает политик.

«А мы ответим: вы получаете всё необходимое для беженцев и военную поддержку. Но нам всё ещё нужно, чтобы вы снова сделали вашу судебную систему независимой, а медиаландшафт — более плюралистическим», — отмечает зампредседателя Европарламента.

При этом, считает Барли, в Варшаве и Будапеште не происходит никакого переосмысления. Всё нынешнее переосмысление заключается в том, что блок Польши и Венгрии, который также являлся блоком, блокирующим многие решения, «немного раскололся». Барли подчёркивает: «Тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал санкции против России, не был хорошо воспринят в Польше и среди польского населения».

Временами, по словам политика, появлялась надежда, что, может быть, «Польша немного отвернется от Виктора Орбана». В конечном счёте этого не произошло. Им это не нравится, но они заключают «союз по расчёту». И теперь, после выборов в Италии, в Евросоюзе появилось ещё одно правительство, которое считает Виктора Орбана отличным политиком и поддерживает его. «Проблема становится больше, а не меньше», — подытоживает Барли в интервью Die Welt.